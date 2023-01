Moskau: Soledar erobert

REUTERS/Clodagh Kilcoyne Rauch über der Stadt Soledar im Donbass (5.1.2023)

Russland hat den Fall der Stadt Soledar im Donbass gemeldet. Die seit Wochen heftig umkämpfte Salzminenstadt nordöstlich von Bachmut sei seit Donnerstag abend unter russischer Kontrolle, erklärte am Freitag früh das Moskauer Verteidigungsministerium. Das US-amerikanische und pentagonnahe »Institute for the Study of War« bestätigte den Fall der Stadt indirekt: »Alles spreche dafür«, dass russische Truppen die Stadt kontrollierten, hieß es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte am Freitag, Washington unterhalte »keine direkte Vertretung« im Frontgebiet und könne sich daher zu Einzelentwicklungen nicht äußern. Auch falls Soledar gefallen sein sollte, sei dies aber kein großer militärischer Gewinn, so der US-Sprecher. Die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Ganna Maljar teilte noch am Freitag morgen mit, dass weiter um die Stadt gekämpft werde.

Für die russische Version sprechen unter anderem Videos, die Militärblogger wie der Kanal »Wargonzo« am Freitag veröffentlichten. Sie zeigten unter anderem eine charakteristische Kirche im Stadtzentrum bei völligem Fehlen von Kampflärm auf der Tonspur. Weitere angeblich in Soledar aufgenommene Videos zeigten große Zahlen gefallener ukrainischer Soldaten. Berichte von Militärbloggern erwähnten auch, dass die russischen Truppen in Soledar große Mengen auch an westlicher Militärtechnik erbeutet hätten: Schützenpanzerwagen aus den USA, Frankreich und Großbritannien, Panzerhaubitzen aus Polen und den USA sowie ein Exemplar der tschechischen Lizenzausgabe des sowjetischen Panzers T-72.

Unterdessen wurde bekannt, dass die NATO AWACS-Flugzeuge nach Rumänien verlegen will. Die Sprecherin des Kriegsbündnisses, Oana Lungescu, erklärte am Freitag, die Aufklärungsmaschinen würden am 17. Januar in der rumänischen Hauptstadt Bukarest erwartet. Dort sollten sie »die verstärkte Präsenz des Bündnisses in der Region unterstützen und die russischen militärischen Aktivitäten überwachen«. Die AWACS-Flugzeuge sind derzeit noch im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen stationiert. Nach Bundeswehr-Angaben befinden sich dort 14 der fliegenden Radarsysteme. Wie viele Maschinen nach Rumänien verlegt werden sollen, teilte die NATO nicht mit.