Neuer Anlauf gegen Moskau

Armin Weigel/dpa Lieferung von »Leopard 2«-Kampfpanzern an ukrainische Armee rückt näher, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist dagegen

Eine Woche vor dem nächsten Treffen der »Ukraine-Kontaktgruppe« wächst der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der Lieferung von Kampfpanzern des Typs »Leopard 2« für Kiew zuzustimmen. Am kommenden Freitag wollen rund 50 westliche Staaten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein ihre weiteren Waffenlieferungen für den mit ukrainischem Blut geführten NATO-Stellvertreterkrieg gegen Moskau koordinieren.

Nach einem hier als Türöffner dienenden Vorstoß Polens hatte auch Finnland seine Bereitschaft erklärt, der Ukrai­ne »Leopard 2«-Panzer aus eigenen Beständen zu überlassen. Da es sich um Panzer aus deutscher Entwicklung handelt, muss die Bundesregierung ihr Okay für einen Reexport geben, wie Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin bestätigte. Bislang läge allerdings kein offizieller Antrag dazu vor. Für Bündnis 90/Die Grünen hat Vizekanzler Robert Habeck erklärt, in der Koalition werde erwartet, dass die Bundesregierung Panzerlieferungen durch andere Staaten nicht blockiert. Die »Leopard«-Lieferung dürfe »kein Tabu« sein, sagte FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann der Augsburger Allgemeinen (Samstagausgabe). »Alle wollen es«, so Unionsvize Johann Wadephul (CDU) am Freitag gegenüber RTL/NTV, nur der »starrsinnige Kanzler« stehe den Panzerlieferungen im Wege.

Hinter der »Zögerlichkeit« des Kanzlers, die die noch stärker atlantisch, also US-hörig, ausgerichteten Grünen, FDP und die Union beklagen, steht Scholz’ Bestreben, im Interesse deutscher Kapitalgruppen nicht dauerhaft alle Kanäle nach Moskau abreißen zu lassen. Diese Intention ist auch einer gerade verabschiedeten außenpolitischen Erklärung der SPD-Fraktion zu entnehmen. Wie bei der bereits beschlossenen Bereitstellung von »Marder«-Schützenpanzern für die Ukraine lautet das sozialdemokratische Mantra, es dürfe keine deutschen Alleingänge geben. Scholz wolle die USA und Frankreich bei jedem qualitativ neuen Schritt der Waffenlieferungen unbedingt mit an Bord haben, hat die Agentur Reuters aus Regierungskreisen erfahren. Nur die USA könnten Europa im Fall einer Eskalation auch schützen, habe der Kanzler in den SPD-internen Debatten argumentiert. Dabei lassen die Sozialdemokraten wenig Zweifel, dass sie am Ende Panzerlieferungen zustimmen werden. So hatte Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich bereits am Donnerstag verkündet, es gäbe hier »keine rote Linie«. Und die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), will laut FAZ vom Sonnabend selbst eine Lieferung von »Leopard 2« aus deutschen Beständen lediglich davon abhängig machen, »ob die Bundeswehr sie wirklich entbehren kann«.

Unter der Bevölkerung bietet sich ein anderes Stimmungsbild, als es die mediale Kriegsbegeisterung vermuten lässt. Eine Mehrheit von 46 Prozent der Befragten ist laut ZDF-»Politbarometer« gegen »Leopard«-Lieferungen an die Ukraine (42 Prozent dafür). »Wer Panzer liefert, will den Krieg und das Sterben verlängern«, erklärte die Linke-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht am Freitag gegenüber jW. Die Sozialistin nannte es »verantwortungslos und geschichtsvergessen, wie die Ampel eine rote Linie nach der anderen überschreitet und damit das Risiko eingeht, dass irgendwann der rote Knopf gedrückt und auch unser Land in ein Schlachtfeld verwandelt wird«. Daher gelte es 2023 zu einem Jahr der Kämpfe gegen Aufrüstung, Waffenexporte und den Abbau demokratischer und sozialer Rechte zu machen, denn »die Kämpfe für Entspannung, Frieden und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen«.