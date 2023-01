Einmal dreifach

Altenberg. Den deutschen Bobpilotinnen ist am Sonntag beim Heimweltcup in Altenberg ein Dreifacherfolg geglückt. Im Zweier belegten Lisa Buckwitz/Kira Lipperheide, Kim Kalicki/Leonie Fiebig und Laura Nolte/Lena Neunecker die ersten drei Plätze. Im kleinen Starterfeld von nur acht Schlitten aus fünf Nationen überzeugte vor allem Buckwitz, die mit den besten Startzeiten aufwartete und in 1.53,17 Minuten ihren ersten Weltcup-Sieg als Pilotin festzurrte. (dpa/jW)