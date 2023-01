Leichtfüßig wie Ali

imago/Gallo Images »Die bionische Hand«: Gerhardus Christian »Gerrie« Coetzee (r.) und Nelson Mandela (1993)

Die südafrikanische Boxlegende Gerhardus Christian »Gerrie« Coetzee ist tot. Wie sein Exmanager Thinus Strydom mitteilte, erlag der erste afrikanische Weltmeister im Schwergewicht (WBA) am Donnerstag 67jährig einem Lungenkrebsleiden, das gerade erst diagnostiziert worden war. Coetzees Tochter Lana bestätigte die Nachricht gegenüber Onlinemedien.

Den WBA-Titel gewann Coetzee 1983 – fast auf den Tag genau fünf Jahre später als Ali seinen letzten Titel gegen Leon Spinks – gegen Michael »Dynamite« Dokes. Der Triumph löste in Südafrika große Euphorie aus. Der Kampf, der im Richfield Coliseum in Richfield Township, Ohio (USA) stattfand, wurde als »The Buckeye Homecoming« vermarktet. Während Dokes Titelgewinn gegen Mike Weaver ein Jahr zuvor umstritten war, verharrte Coetzee lange Zeit in der Anwärterposition. Ende 1979, er hatte gerade Spinks nach einer Runde ausgeknockt, boxte er ein Heimspiel gegen den schwarzen US-Amerikaner John Tate, dessen Auftritt in Südafrika von schwarzen Bürgerrechtlern stark kritisiert wurde, und verlor nach Punkten. 1980 kämpfte er wiederum daheim gegen Weaver um den WBA-Gürtel und verlor durch technischen K. o. in der 13. Runde. Als er Anfang 1983 in New Jersey bei einem Zehn-Runden-Kampf gegen Pinklon Thomas ein Unentschieden erreichte (ein Punktrichter hatte ihn als Sieger gesehen), erhielt Coetzee endlich die langersehnte Chance gegen Dokes und also den Titelkampf.

Ein Jahr zuvor war der Boxkampf zwischen Larry Holmes und Gerry Cooney noch rassistisch aufgebauscht, Cooney als »weiße Hoffnung« bezeichnet worden. Ein bisschen lag es auch daran, dass zuletzt 1960 ein Weißer, der Schwede Ingemar »Thors Hammer« Johansson, Boxweltmeister gewesen war, der Mitte 1959 Floyd Patterson besiegt hatte. Nun wollte auch noch die Apartheidregierung profitieren. Dass das nicht funktionierte, lag vor allem an Coetzee, der sich öffentlich gegen Rassendiskriminierung positionierte. Die Mehrheit der schwarzen Südafrikaner soll ihn bereits während seiner Fights gegen Tate und Weaver, ebenfalls Schwarze, respektiert haben.

Am 23. September 1983 war es soweit. Dokes betrat den Ring und warf Blumen und Kusshände zu den Frauen in den ersten Reihen, wobei seine Selbstdarstellung als Ladykiller peinlich an den Wrestler Gorgeous George erinnerte. Coetzee verzichtete auf Schnickschnack, latschte einfach nur an den Ort der Schlacht. Dokes galt als der Mann der Stunde, als Bedrohung für Holmes. Er war gewandt, flink und kräftig. Beide waren Linksausleger, großgewachsen und leichtfüßig wie Ali. Dennoch galt Coetzee als krasser Außenseiter. In den ersten Runden verlief alles nach Plan. Die Schnelligkeit der Schläge von Dokes verdunkelte die Sonne am Horizont von Coetzee. Er kombinierte Schläge an Kopf und Körper, um den Gegner aus der Balance zu bringen. In der fünften Runde wendete sich das Blatt. Coetzee landete einen rechten Haken am Unterkiefer, schickte Dokes in die Seile und tankte entgegen seinen Gepflogenheiten Selbstvertrauen. Denn eigentlich prügelte der Ein-Arm-Boxer Coetzee (einer seiner Spitznamen lautete »die bionische Hand«, sie erschien den Experten übernatürlich mächtig) neben seinen eher für die Galerie bestimmten Jabs mit der Linken in den ersten Runden manisch auf seine Gegner ein und baute hernach immer weiter ab.

Dieses Mal war alles anders. Coetzee brachte immer wieder linke Haken an, während er seine registrierte Marke sprechen ließ. Dokes Haken ließen Coetzee indes kalt. In der zehnten Runde drängte der Südafrikaner ihn in eine Ringecke und malträtierte den haushohen Favoriten mit Schlagkombinationen, bis der strauchelte und schließlich in die Seile fiel. Dokes ergriff noch eines der Seile, doch es nützte nichts mehr. Er plumpste zu Boden wie ein nasser Mehlsack, war k. o. Nach 23 Jahren war wieder ein Weißer Schwergewichtsweltmeister – und nicht nur das: Es war auch das erste Mal, dass ein Nichtamerikaner den WBA-Titel im Schwergewicht gewann (den ersten erhielt Sonny Liston 1962). Erst dem Briten Lennox Lewis sollte dies Ende 1999 erneut gelingen.

Michael Dokes hatte in der Folge Drogenprobleme und erlag 2012, einen Tag nach seinem 54. Geburtstag, einem Leberkrebsleiden. Der Kampf zwischen Coetzee und Holmes fand nie statt. Coetzee hatte sich im Kampf gegen Dokes die Hand gebrochen. Das war so ein Hobby von ihm. Nun ist ein Riese gefallen. Der »Boksburg-Bomber« ist heimgegangen.