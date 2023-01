Rezept für das Chaos

United Archives International/imago Kein Witz: Michail Gorbatschow und Ronald Reagan (Reykjavik, Oktober 1986)

Man kann nicht sagen, dass die Literatur, die sich oberhalb der Ebene mal mehr, mal weniger informierter politischer Polemik halbwegs begriffssicher mit dem Niedergang und dem Ende der Sowjetunion bzw. der sozialistischen Staaten in Mittel- und Osteuropa beschäftigt, sehr umfangreich ist – erst recht nicht im deutschen Sprachraum. Wer sich mit dem Thema gründlicher beschäftigt, muss auch aus diesem Grund die einschlägige fremdsprachige Publizistik im Auge behalten.

Ende 2021 ist im Verlag der Yale University ein Buch des Historikers Vladislav Zubok erschienen (kürzlich auch in einer Taschenbuchausgabe), das Aufmerksamkeit verdient. Deutsche Verlage, die sonst zügig zeitgeschichtliche – und oft genug belanglose – »Bestseller« aus dem englischen Sprachraum in Übersetzungen zugänglich machen, haben von dieser bemerkenswerten Arbeit bislang die Finger gelassen. Man merkt als Leser rasch, warum: Zuboks zentrale Thesen vertragen sich nicht mit der flachen Erzählung über das Ende der Sowjetunion und des »Realsozialismus«, die in der Bundesrepublik durchgesetzt wurde. Der Autor vertritt nämlich die Auffassung, dass die UdSSR keineswegs »doomed«, also zum Untergang verurteilt war, und er führt den finalen »Kollaps« in erster Linie auf die Lähmung und Zerstörung des Apparats der KPdSU bzw. der Zentralregierung durch den »Reformer« Gorbatschow zurück.

Reform und Suizid

Das sind Positionen, die – gerade in der deutschen Debatte – den Konter auf sich ziehen, man wolle so den angeblich moribunden »Realsozialismus« rehabilitieren. Zubok, Professor an der London School of Economics, führt nichts dergleichen im Schilde. Er ist zwar in der UdSSR aufgewachsen und hat seine wissenschaftliche Laufbahn in Moskau begonnen, bewegt sich aber seit Jahrzehnten im transatlantischen Wissenschaftsbetrieb. Das Buch, in dem sich der Autor gleich zu Beginn in einer Rückblende als damaliger Anhänger von Gorbatschow und dann von Jelzin zu erkennen gibt, ist »allen Reformern« gewidmet.

Zubok entwickelt die Argumente einer Gruppe konservativer und liberaler Historiker weiter, die seit etwa 20 Jahren in der englischsprachigen Forschung mit der Position auftritt, das Ende der UdSSR bzw. des »sowjetischen Blocks« sei in der Hauptsache ein durch Teile der Führungsschichten herbeigeführter »Suizid« gewesen.

Seine Erzählung setzt mit dem »KGB-Reformer« Juri Andropow ein. Konfrontiert mit multiplen Krisen und, wie Zubok betont, einer Verschärfung der wirtschaftlichen und finanziellen Kriegführung des »Westens« gegen die Länder des sowjetischen Einflussbereichs, beschäftigte sich der Nachfolger Breschnews vor allem mit einem zentralen Problem: Das Gleichgewicht der sowjetischen Handelsbilanz hing allein am hohen Ölpreis, und diese Einnahmen wurden zu großen Teilen für Importe von Getreide und Nahrungsmitteln ausgegeben (und nicht für den Rüstungssektor, der laut Zubok niemals mehr als 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts umfasste und »bemerkenswert kosteneffizient« arbeitete). Das war der wesentliche Grund dafür, warum die Sowjetunion zum Beispiel der bei westlichen Banken mit 27 Milliarden Dollar verschuldeten Volksrepublik Polen nicht aus der Klemme helfen konnte.

Andropow brachte den Staat gegen die Schattenwirtschaft in Stellung, die zu diesem Zeitpunkt etwa 20 Prozent des sowjetischen Bruttoinlandsprodukts umfasst haben soll und in die bereits (der Autor verweist auf die wenig bekannte »Baumwoll-Affäre« in der usbekischen Sowjetrepublik) große Teile des Parteiapparats verstrickt waren – ein Vorschein der Aneignung des Staatseigentums ein paar Jahre später. Perspektivisch setzte Andropow auf die in den 1960er Jahren entwickelten Konzepte für Änderungen im wirtschaftlichen Steuerungsmechanismus – ohne allerdings die Prärogative von Staat und Partei zu suspendieren.

Paradoxer »Leninist«

In dem selbstbewussten Aufsteiger Gorbatschow, den er seit 1969 kannte, sah Andropow den Mann, der diese Linie »konservativer« – also den Bestand des Staates nicht gefährdender – Reformen nach seinem Tod fortsetzen würde. Gorbatschow fand 1985, anders als oft dargestellt, ein ausgesprochen rezeptives Umfeld vor: Der Parteiapparat, so Zubok, bildete längst keine »Phalanx von ›Stalinisten‹« mehr. Die in dem Putsch von 1991 kulminierende Gegenwehr der »Hardliner« war immer »diffus, führerlos, ohne jede klare alternative Strategie«. Ein Grund dafür war offensichtlich, dass der neue Generalsekretär lange im Mantel des »Leninisten« auftrat – Zubok, der die Person Gorbatschow vor allem als ideologischen, ja »messianischen« Träumer darstellt, kauft ihm das auch retrospektiv ab, kommt dann aber nicht umhin, das »bedeutende Paradox« zu konstatieren, dass Gorbatschow nicht »leninistisch« handelte.

Der »Weg zum Chaos« – den der Autor für die Jahre 1990 und 1991 mit vielen neuen Informationen und interessanten Perspektiven nachzeichnet – wurde in der Hauptsache durch zwei miteinander verschränkte politische Ansätze Gorbatschows betreten: das »Appeasement« gegenüber der mehr und mehr liberal-prowestlichen bzw. nationalistischen Intelligentsia und das gleichzeitige Übertragen von Verantwortung auf die politischen Eliten in den Unionsrepubliken. Das habe den Separatismus im Baltikum und im Südkaukasus und schließlich auch in den »zentralen slawischen Republiken« »aktiviert« und »legitimiert«. Parteifunktionären in den Republiken habe Gorbatschow vielfach nur die Option gelassen, zu Nationalisten zu werden oder abzudanken. Das Ergebnis war die völlige »Dekomposition der sowjetischen Eliten«.

Parallel entfaltete sich ein ökonomisches Desaster: Die »Reformen« ermöglichten »neuen Akteuren« die »Kannibalisierung der bestehenden Wirtschaft« und die Aneignung von staatlichen Mitteln und Steuereinnahmen. Viel »logischer«, meint Zubok, wäre im Vergleich die Fortsetzung der Politik von Andropow gewesen, gekoppelt mit einer »marktwirtschaftlichen« Reform im Stile einer aktualisierten NÖP. Das sei sogar noch bis Anfang 1990, als sich vorerst lediglich Litauen in »offener Rebellion« befand, eine Option gewesen; Ende 1990 sei dieses »Möglichkeitsfenster« dann geschlossen gewesen. Dann kam Jelzin. Den Putsch vom August 1991, der die finale Phase der Desintegration einleitete, nennt Zubok eine »Torheit«.

Wenn das Buch mit seinem trotz weiten Blicks und Faktenreichtums im Kern personalistischen Ansatz auch nicht in die Nähe einer – weiter ausstehenden – umfassenden materialistischen Analyse des Zerfalls der UdSSR kommt, dürfte es doch auf absehbare Zeit das Standardwerk zum Thema sein. Leser, die sich vor allem für die lange Vorgeschichte des gegenwärtigen Krieges in der Ukraine interessieren, werden das Buch ebenfalls mit Gewinn durchblättern: Zubok nimmt in seine Darstellung die damaligen Diskussionen über das russisch-ukrainische Verhältnis und die Zukunft der Krim und des Donbass auf. Und er verschweigt auch nicht, dass US-Außenminister James Baker Gorbatschow am 9. Februar 1990 zugesichert hatte, dass die NATO sich nicht einmal um »einen Zoll« nach Osten ausdehnen werde. ­Allerdings nur mündlich.