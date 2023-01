Gegen Antistreikgesetz

Phil Noble/REUTERS Reaktion auf Inflation und Personalmangel im Sozialbereich: Regierung will Streiks verbieten

Diesen Montag mobilisieren die Gewerkschaften zu ersten Protesten gegen das britische Antistreikgesetz. Mehrere Einzelgewerkschaften rufen zu einer Kundgebung vor dem Sitz des Regierungschefs Rishi Sunak in der Downing Street 10 auf. Bereits in den vergangenen Tagen gab es kleine Kundgebungen vor den Büros konservativer Abgeordneter. Nach den Beamten haben auch die Universitätsangestellten landesweite Streiks im Februar angekündigt. Diese Woche streiken bereits landauf, landab die Pfleger und weitere Angestellte im staatlichen Gesundheitsdienst NHS, Fahrprüfer, Busfahrer und die Lehrer in Schottland.

Die Kampagne »Enough is Enough« (Genug ist genug) hat federführend zu der ersten größeren Demonstration gegen das Vorhaben der Regierung diesen Montag aufgerufen. Um 18 Uhr Ortszeit wird der Protest im Zentrum Londons beginnen. Unterstützt wird der Protest von mehreren Gewerkschaften, die direkt vom Gesetz, das letzte Woche erstmals im Unterhaus eingebracht wurde, betroffen sind.

Im Aufruf zur Kundgebung heißt es, das »Gesetz zielt auf Arbeiter an vorderster Front ab«. Von Krankenschwestern und Sanitätern bis hin zu Feuerwehrleuten und Bahnarbeitern – »es droht ihnen das Streikrecht zu entziehen«. Als Redner haben sich mehrere Generalsekretäre von Gewerkschaften, die derzeit im Arbeitskampf sind, angekündigt. So werden Mick Lynch von der Eisenbahnergewerkschaft RMT, Dave Ward von der Gewerkschaft der Angestellten der Post- und Telekommunikationsunternehmen CWU, Matt Wrack von der Feuerwehrgewerkschaft FBU, Jordan Rivera von der Kampagne der NHS-Angestellten und der Generalsekretär des Gewerkschaftsdachverbandes TUC, Paul Nowak, sprechen.

Der Chef der Labour Party, Keir Starmer, hat zwar vergangene Woche in mehreren Medienauftritten betont, im Falle eines Wahlsiegs das Gesetz zurückzunehmen, seine Partei lehnt aber Proteste genauso wie die aktuellen Streiks ab. Er möchte das Gesetz im Unterhaus zu Fall bringen, was ihm aber aufgrund der aktuellen Mehrheitsverhältnisse nicht gelingen wird.

Nichtsdestotrotz solidarisieren sich immer wieder linke Labour-Abgeordnete mit den Arbeitskämpfen. So hat sich etwa die Labour-Abgeordnete Zarah Sultana als Rednerin auf der Kundgebung angekündigt. Sie ist seit 2019 Abgeordnete für den Wahlkreis Süd-­Coventry. Im Unterhaus ist sie Vorsitzende der Socialist Campaign Group, einem Bündnis von 33 linken Labour- und zwei unabhängigen Abgeordneten. Zu ihnen zählen auch der ehemalige Parteichef Jeremy Corbyn und seine Vertrauten.

Für den 1. Februar hat der TUC zu einem landesweiten Aktionstag gegen das Antistreikgesetz aufgerufen. Er fällt mit einem Streik der Beamtengewerkschaft PCS zusammen. An diesem Tag wird mehr als ein Drittel aller Angestellten im gesamten öffentlichen Dienst die Arbeit niederlegen. Es deutet immer mehr darauf hin, dass der Februar ein noch intensiverer Streikmonat werden könnte als die bisherigen Wintermonate.

So kündigte die Hochschulgewerkschaft UCU, deren Mitglieder bereits im Herbst an den Universitäten landesweit die Arbeit niederlegten, am Donnerstag an, die Arbeitskämpfe auszuweiten. Im Februar und März werden 70.000 UCU-Mitglieder an allen 150 britischen Universitäten und anderen Hochschulen an 18 Tagen streiken. Auch im April werden die Arbeitskämpfe fortgesetzt und Prüfungen und Benotungen boykottiert. Außerdem erklärte die UCU, sie lasse derzeit die Mitglieder befragen, um ein weiteres Streikmandat zu erhalten, damit die Arbeitsniederlegungen nach April fortgesetzt werden können. Ihre Generalsekretärin, Jo Grady, wird an diesem Montag ebenfalls auf der Kundgebung sprechen.

Bereits am Mittwoch und Donnerstag wird es abermals zu Arbeitsniederlegungen im NHS kommen. Es ist nicht zu erwarten, dass dies die letzten Streiks im Gesundheitswesen sein werden. Am Sonntag erklärte die Vorsitzende der Pflegegewerkschaft Royal College of Nurses, Pat Cullen, gegenüber der BBC, dass die Ausstände im Februar »doppelt so groß wie bisher werden«, wenn es bis Ende Januar keine Einigung mit der Regierung gibt. Eine Verhandlungslösung ist derzeit aber nicht in Sicht.