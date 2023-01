»Widerstand kommt von den Unbewaffneten«

AP Photo/Ebrahim Noroozi Eine afghanische Lehrerin in einer Schule in Kabul (22.12.2022)

Ende letzten Jahres haben die Taliban per Dekret Frauen den Besuch von Universitäten verboten. Wie ist die Situation afghanischer Frauen mehr als ein Jahr nach ihrer Machtübernahme?

Die Lage der Frauen in Afghanistan hat sich zusehends verschlechtert. Die Taliban haben viele verschiedene Verbote erlassen. Frauen dürfen öffentliche Parks oder Turnhallen nicht mehr betreten, dürfen nicht studieren, in NGOs arbeiten oder öffentliche Ämter bekleiden. In einigen Gebieten dürfen sie ohne männliche Begleitung nicht einmal einkaufen. Dass die Taliban so dreist sind und Frauen derart offen erniedrigen können, liegt daran, dass sie keine Konsequenzen zu befürchten haben. Sie können weiterhin in andere Länder reisen und dafür sorgen, dass ihre eigenen Familien unter weitaus angenehmeren Bedingungen leben. So hat Taliban-Sprecher Suhail Shaheen in Fernsehinterviews offen eingeräumt, dass seine Töchter »natürlich« in Katar zur Schule gehen.

Die UNO berichtet von einer steigenden Zahl von Frauen, die Selbstmord begehen.

Jede einzelne Afghanin, mit der ich rede, steht unter Schock und leidet. Sie erzählen mir Dinge, wie: »Das Bildungsverbot fühlt sich an, als würden die Taliban zum dritten Mal unser Land überfallen« oder »Sie löschen uns aus, und die Welt lässt das zu«. Ich spreche mit Frauen, die ihr Bestes geben, um sich an den verheerenden Umständen vorbeizuorganisieren. Diejenigen, die an vorderster Front stehen, spüren das Ausmaß an Zerstörung. Viele von ihnen laufen Gefahr, aufzugeben. Welche Hoffnung haben wir ihnen auch gegeben? Politiker treffen sich mit den Taliban und untergraben so den Wert des Lebens der afghanischen Frauen. Vielen von ihnen droht Gefängnis, Folter, Zwangsheirat oder Tod, wenn sie Widerstand leisten.

Wie begründen die Taliban den Ausschluss der Frauen von den Universitäten?

Sie benutzen sich widersprechende Botschaften, darunter auch religiöse wie Kleidervorschriften. Schulen in Afghanistan seien schon immer getrennt gewesen, und Mädchen hätten den Hidschab getragen. Weitere Ausreden sind Budgetkürzungen und Lehrpläne. Einige haben offen gesagt, dass ihre Ideologie den Schulbesuch von Mädchen verbietet, wobei sie einer Antwort schuldig bleiben, warum das denn so ist – ihre eigenen Töchter gehen ja im Ausland zur Schule.

Gibt es Widerstand gegen die Repressionen, die Frauen ertragen müssen?

Ja. Und er kommt nicht von führenden Menschenrechtsaktivisten in aller Welt, sondern von unbewaffneten Frauen in Afghanistan. Er kommt von all den Jungen, die nicht mehr zur Schule gehen, solange ihre Schwestern zu Hause bleiben müssen. Trotz drohender harter Strafen haben viele Lehrer im ganzen Land ihre Jobs gekündigt, um den Frauen bei ihren Protesten beizustehen. In der Diaspora gab es Demos, die von den großen Organisationen jedoch kaum oder gar nicht unterstützt wurden.

Auf Twitter schrieben Sie, dass im westlichen Diskurs oft »afghanische Frauen zu Opfern und Männer zu Wilden stilisiert« würden. Wie spielt das den Taliban in die Hände?

Wir haben es hier mit einem Teufelskreis zu tun. Aufgrund der von außen auferlegten Ideologie der Taliban, die in den pakistanischen Madrasas (religiöse Schulen, jW) entstanden ist, verlieren die afghanischen Frauen zunehmend ihre Rechte. Da die afghanischen Männer als brutal dargestellt werden, kann die Welt diese Situation einfach als »Teil der afghanischen Kultur« abtun. Unzählige Male habe ich gehört, dass der Ausschluss von Frauen aus Schulen und Unis doch Teil unserer Kultur sei. Tatsächlich zeigen Tausende Jahre afghanischer Geschichte, dass Frauen oftmals früher und in größerer Zahl als im Westen Schulen besucht und Führungspositionen eingenommen haben. Dank dieser Stereotype von Opfern und Wilden wird die Welt dazu ermutigt, die Proteste, die Flucht und das Töten zu ignorieren und diese humanitäre Katastrophe statt dessen als Teil unseres vermeintlichen Wesens abzutun.