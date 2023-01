Proteste nehmen zu

Amir Cohen/REUTERS »Iran ist hier«: Israelis demonstrieren im Flaggenmeer gegen die ultrarechte Regierung (Tel Aviv, 14.1.2023)

Mindestens 80.000 Menschen haben am Samstag abend in Tel Aviv gegen die extrem rechte Regierung von Benjamin Netanjahu protestiert, die seit dem 29. Dezember im Amt ist. Die Demonstrantenzahl übertraf damit trotz strömenden Gewitterregens bei weitem die der Kundgebung vor einer Woche, an der mehr als 10.000 Menschen teilgenommen hatten. Gleichzeitig gab es kleinere Protestversammlungen in Haifa und in Jerusalem. Dort demonstrierten mehrere tausend Menschen in der Umgebung der Residenz von Präsident Isaac Herzog, einem Mitglied der sozialdemokratischen Arbeitspartei. Teile der Opposition werfen ihm vor, sich angesichts der »Gefährdung der Demokratie« zu sehr auf die Neutralität seines Amtes zurückzuziehen.

Die Proteste richten sich hauptsächlich gegen die geplante »Justizreform«, die unter anderem eine Schwächung des Obersten Gerichts vorsieht, und gegen eine befürchtete Diskriminierung queerer Menschen und Zusammenschlüsse. Mehrere Parteien der von Netanjahu geführten Koalition agieren offen homofeindlich. Obwohl zum Regierungsprogramm auch die Annexion von großen Teilen der seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiete gehört, ist das bis jetzt kein relevantes Thema der vielfältig zusammengesetzten Protestbewegung. Nachdem am Sonnabend vor einer Woche vereinzelt palästinensische Fahnen aufgetaucht waren, gab es von mehreren Seiten Appelle, auf diese ganz zu verzichten. Zu diesen Stimmen gehört seit vorigen Dienstag auch Mansur Abbas, der Chef der arabischen Raam-Partei, die der vorherigen Regierungskoalition angehört hatte. Man müsse »demokratische Mittel« anwenden, sich an die Gesetze halten, und dürfe keine »direkten Konfrontationen« eingehen, sagte Abbas. Damit bezog er sich offenbar auf »Sicherheitsminister« Itamar Ben-Gvir, den Chef der extrem rechten Partei Otzma Jehudit (Jüdische Stärke). Dieser hatte die Polizei angewiesen, palästinensische Fahnen aus dem »öffentlichen Raum« zu entfernen. Ben-Gvir war damit aber auch bei der Polizei auf Widerspruch gestoßen, weil es dafür keine gesetzliche Handhabe gibt.

Mit einem hohen Grad an Sicherheit ist zu erwarten, dass es in Tel Aviv künftig an jedem Sonnabend nach Ende der Schabbat-Ruhe große Kundgebungen gegen die Ultrarechtsregierung geben wird.

Indessen haben die Auseinandersetzungen über den Weg, den die Protestbewegung einschlagen soll, schon begonnen. Die Politiker der Mitte-rechts-Parteien, die die Hauptträger der vorherigen Regierungskoalition waren, mahnen zur Mäßigung und streben einen »Dialog« mit Netanjahu an. Auf der anderen Seite des Spektrums weist die Meretz-Partei, die seit der Wahl vom 1. November nicht mehr in der Knesset vertreten ist, darauf hin, dass wöchentliche Demonstrationen »nicht genug« seien, und befürwortet flankierende Streiks, »die die Wirtschaft lahmlegen«.

Langzeitpremier Netanjahu, der seine sechste Amtszeit absolviert, gibt sich entschlossen, an der »Justizreform« festzuhalten, die ein zentraler und prioritärer Teil der Koalitionsvereinbarungen ist. Millionen hätten ihn am 1. November gewählt, seine Regierung habe ein »eindeutiges Mandat der Öffentlichkeit« für ihre Pläne. In Wirklichkeit entfielen auf die extrem rechte Koalition 48 Prozent der abgegebenen Stimmen, die nicht viel mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten repräsentieren. Die Regierung verfügt in der Knesset lediglich über eine Mehrheit von vier Abgeordneten.