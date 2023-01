Happy in der Krise

Gillieron/KEYSTONE/dpa Grinsende Spitzenfunktionäre gab’s bereits beim WEF-Treffen 2022. Wegen Covid fand das im Mai statt

Einberufung nach Davos: Am Montag startet das sogenannte Weltwirtschaftsforum (WEF) seine Jahrestagung. Dabei treffen sich Multimilliardäre, Topmanager von Finanz-, Wirtschafts- und Medienriesen sowie diverse Stakeholder – also Multiplikatoren mit Einfluss auf Politik, Propaganda und Kultur. Gerne auch ein paar Militärs. Die Bilanz ist super. Allein Russland, China, Indien, die BRICS und ein paar andere Kleinigkeiten stören. Aber das darf so nicht gesagt werden. Nur die NGO Oxfam rührt etwas Wasser in den Wein.

Gutes für die Mehrheit der acht Milliarden Erdenbewohner ist aus Davos nie gekommen – allenfalls Variationen des »Trickle-down«-Prinzips. Laut dem muss man Superreiche nur lange genug mit Geld vollstopfen, bis sie einen Teil davon (per Investment oder großzügiger Spende) »nach unten« weitergeben. Eine Art Inkontinenz der Übersättigten und seit Ewigkeiten wirtschaftliches Credo der USA.

Wie sich das auswirkt, hat Oxfam aufgelistet: Eine steigende Ungleichheit in der Welt (auch in Deutschland). Erstmals seit 25 Jahren hätten extremer Reichtum und extreme Armut gleichzeitig zugenommen. Durch den deutlichen Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise 2022 seien Milliardäre noch reicher geworden. Der Bericht beklagt dabei 306 Milliarden US-Dollar »Zufallsgewinne«, die 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne weltweit erzielt hätten.

Oxfam fordert deutlich höhere Steuern für die Superreichen. Aber wer garantiert, dass diese Gelder für das »Gemeinwohl« statt für Panzer eingesetzt werden? Auch kennt das kapitalistische Verwertungsprinzip keine Zufallsgewinne wie im Lotto, sondern Monopol- und Extraprofite. Man muss also fragen, wer durch welche Aktionen die Energie- und Lebensmittelkrise ausgelöst oder extrem verschärft hat, um eine solche Lawine auszulösen.

Apropos Vollstopfen: Das Gesamtvermögen aller Milliardäre ist laut Bericht seit 2020 im Durchschnitt täglich um 2,7 Milliarden US-Dollar gestiegen. Für jeden pro Kopf erzielten US-Dollar Vermögenszuwachs in den ärmeren 90 Prozent der Weltbevölkerung habe ein Milliardär im Schnitt 1,7 Millionen US-Dollar hinzugewonnen. Besser kann man »Trickle-down« kaum übersetzen.