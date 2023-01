Start mit Sieg

Katowice. Rekordchampion Frankreich ist mit einem mühevollen Arbeitssieg in die Handballweltmeisterschaft gestartet. Der sechsmalige Titelträger setzte sich am Mittwoch im Eröffnungsspiel gegen Kogastgeber Polen mit 26:24 (14:13) durch. Erst als bei den Polen in der Schlussphase die Kräfte schwanden, setzte sich der Olympiasieger endgültig durch. Weitere Rivalen in der Gruppe B sind Slowenien und Saudi-Arabien. Bester Werfer beim Sieger war Dika Mem vom Champions-League-Sieger FC Barcelona mit sechs Toren. (dpa/jW)