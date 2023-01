Platini im Anmarsch

Paris. Der frühere UEFA-Chef Michel Platini gilt als möglicher Kandidat für Präsidentschaft des französischen Fußballverbands FFF. Der wegen abfälliger Aussagen über Zinédine Zidane in die Kritik geratene Noël Le Graët hatte sich am Mittwoch vorerst von diesem Posten zurückgezogen. Die Süddeutsche Zeitung berichtete am Donnerstag unter Berufung auf eigene Informationen, dass man in Frankreich an einem Plan mit Platini als Nachfolger arbeite. Bereits zuvor hatte RMC Sport berichtet, dass sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erkundigt habe, ob es ein Interesse Platinis gebe. (dpa/jW)