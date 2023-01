Lasst die Fans mal machen

jW

Tradition ist ein großes Wort. Vereine schmücken sich mit ihrer Geschichte, übersehen dabei bloß oft, wie wichtig Fans und Mitglieder bei der Bewahrung von Werten, der Erhaltung von Klubstrukturen oder der eigenen Geschichte sind. Manch ein Funktionär hat Angst ums Ansehen, wenn Fans die Initiative ergreifen. Dabei darf man auch in diesem Bereich den Fans durchaus etwas zutrauen. Gerade in Zeiten, in denen Fans seitens der Polizei Repressalien erfahren, ist es gut, wenn sie von ihren Vereinen Unterstützung bekommen.

Wie weit es gehen kann, wenn Anhänger sich um die Erhaltung der Tradition ihres Vereins kümmern, zeigt das Beispiel Gelsenkirchen. Vor einigen Jahren entstand dort in unmittelbarer Nähe des alten Schalker Parkstadions eine Arena, die wie viele andere Stadien, die sich Arena nennen, verwechselbar und ohne Seele ist. Übriggeblieben vom alten Parkstadion ist nur ein Flutlichtmast. Der rottete lange vor sich hin. Im Februar letzten Jahres ergriffen Schalker Fans die Initiative. Sie wollten den Mast als Symbol des Parkstadions erhalten und wieder zum Leuchten bringen. Letztlich waren dafür über 200.000 Euro nötig. Fanschals wurden verkauft und allerlei andere Initiativen ergriffen, um das Geld zusammenzubringen. Eine Zeitlang stand das Projekt vor dem Aus, doch man ließ sich nicht unterkriegen. Nun wurde Vollzug gemeldet. 222.959 Euro sind gesammelt und können jetzt in das Projekt fließen. Bald schon soll der Mast wieder leuchten und weithin sichtbar sein. Jedem Schalker dürfte dann das Herz aufgehen.

Man sieht, wieviel Fans erreichen können, wenn sie zusammenhalten. Und natürlich sind die Anstrengungen noch größer, wenn es um die Geschichte des eigenen Vereins geht.

Liebe Vereine, lasst die Fans doch einfach mal machen. Sie wollen nichts Böses, auch wenn sie manchmal mit der Fackel auf dem Zaun sitzen.

»Sport frei!« vom Fananwalt.