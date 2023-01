Täter bekannt

Juan Carlos Lucas/NurPhoto/imago Gegen Gewalt an Frauen: Demonstration in Madrid zum Gedenktag am 25. November in Madrid

Eine Reihe von Femiziden hat Spanien seit Jahresende erschüttert. Die letzten vier Fälle geschlechtsspezifischer Morde an Frauen gab es am vergangenen Wochenende – innerhalb von nur 24 Stunden. Eine 46jährige aus Santa Cruz de Tenerife, Mutter von drei Kindern, wurde von ihrem früheren Lebensgefährten umgebracht, gegen den sie bereits mehrere Anzeigen gestellt hatte. Eine ebenfalls 46jährige starb am selben Tag in Cádiz und hinterließ einen Sohn und eine Tochter. Ihr Mann ermordete sie. Es gab keine vorherige Anzeige. In Ciudad Real wurde eine 24jährige Frau ebenfalls von ihrem Partner ermordet, ein Mädchen hat nun keine Mutter mehr. Einen Tag zuvor hatte ein Mann eine 44 Jahre alte Frau in Almería erdrosselt, die einen Sohn hinterlässt. Im Dezember waren in ganz Spanien zwölf Femizide registriert worden.

Zwei der vier jüngsten Femizide wurden dabei von Wiederholungstätern begangen, wie der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska am Montag in einer Pressekonferenz erklärte. Sie hatten bereits Anzeigen wegen geschlechtsspezifischer Gewalt bekommen und fielen damit unter das bestehende Überwachungssystem – allerdings waren sie dort im Zusammenhang mit Übergriffen auf andere Partnerinnen registriert. »Dies ist eine der Hauptsorgen, wenn wir sehen, dass das Opfer nicht im System war, der Angreifer aber schon«, erklärte der Minister. Aus diesem Grund habe sein Ministerium bereits vor einigen Wochen bei der Generalstaatsanwaltschaft einen Bericht über die Möglichkeit angefordert, Frauen, die in einer Beziehung mit einem Mann leben, der in der Vergangenheit geschlechtsspezifische Gewalt ausgeübt hat, über diesen Umstand zu informieren. Die für die Durchführung dieser Warnung erforderlichen Vorschriften – so in bezug auf das Datenschutzgesetz und das Recht auf Privatsphäre – seien bereits »sehr weit fortgeschritten« und würden »so bald wie möglich in den kommenden Wochen« umgesetzt werden. Neben der Warnung an Frauen werde der »Fokus auf den Wiederholungstäter« gelegt und eine »genauere Überwachung« durchgeführt, kündigte Grande-Marlaska an.

Die Staatsanwälte des Landes sollen künftig auch dann vorsorgliche Maßnahmen zum Schutz der Opfer beantragen, wenn keine Anzeige erstattet wurde, aber ausreichend Indizien für eine Gefährdung vorliegen. Das ordnete am Mittwoch Teresa Peramato, Staatsanwältin der Kammer gegen Gewalt an Frauen, an. Unter anderem wäre eine Ausweitung der Untersuchungshaft sowie das Tragen einer Handfessel möglich. Oft würden sich die Opfer nicht trauen, den Täter anzuzeigen. Peramato erinnerte daran, dass es im vergangenen Jahr bei lediglich zwölf Prozent der Fälle von Femiziden eine vorherige Schutzmaßnahme gegeben hatte.

Die Gleichstellungsministerin von Podemos, Irene Montero, erklärte am Mittwoch, dass sie einen Krisenausschuss einberufen habe, und forderte: »Die Überweisungsprotokolle müssen funktionieren.« Ihr Ministerium wolle garantieren, dass Frauen in Gefahr schnell eine Unterkunft zur Verfügung gestellt wird, sagte sie gegenüber dem Radiosender Cadena Ser. Dies gelte auch für ältere Frauen, die bisher nicht berücksichtigt wurden. »Wir dürfen nicht selbstgefällig sein, solange es einen einzigen Mord gibt«, sagte sie und erinnerte daran, dass ihr Ministerium in diesem Jahr das größte Budget in der Geschichte mit 320 Millionen Euro für Gewaltprävention ausgeben wird.

Seit 2003, als man anfing, die Daten zu sammeln, wurden in Spanien 1.183 Frauen ermordet. Laut Statistiken geht von Wiederholungstätern eine stärkere Gewalt aus, und sie attackieren ihre Opfer in kürzerer Zeit. Rund zwölf Prozent aller Täter hatten nach Angaben des Innenministeriums bereits Anzeigen von anderen (Ex-)Partnerinnen. Seit 2009 kamen rund 12.000 elektronische Handfesseln zur Anwendung. Diese müssen auch vom Opfer getragen werden, um garantieren zu können, dass der Täter sich nicht nähert. Der Mann trägt eine Art Uhr am Handgelenk und ein Handy, das das Signal empfängt. Die Frau muss ein ähnliches Handy tragen. Es löst Alarm aus, wenn beide weniger als 500 Meter voneinander entfernt sind oder wenn der Mann die Fessel ablegt. In keinem dieser Fälle habe es eine Ermordung gegeben, erklärte die Justizministerin Pilar Llop im November. Zur Zeit sind rund 3.000 solcher Fesseln im Einsatz. Für rund 31.000 Frauen hat die Justiz derzeit schützende Maßnahmen angeordnet.