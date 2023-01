Christophe Gateau/dpa/dpa-Bildfunk Keine Lust mehr auf »Pflege« im Akkord zu miserablen Bedingungen: Protest der Krankenhausbewegung in Berlin (9.10.2021)

Es ist ein außergewöhnliches Buch. Kein Wunder, dass es in der Reihe »Widerständig« des VSA-Verlages in Hamburg erschienen ist. »Gebraucht und beklatscht – aber bestimmt nicht weiter so!« ist der Titel, der zugleich als Programm das gesamte Buch durchzieht. Applaudieren vom Balkon, das reicht den zumeist weiblichen Beschäftigten in Altenheimen und Krankenhäusern nicht. Sie wollen gerechtere Löhne, mehr Personal und bessere Arbeits- und Tarifbedingungen, um sich, die ihnen Anvertrauten und die Patienten gut versorgen zu können. Denn fast jede/r braucht irgendwann Pflege oder medizinische Versorgung. Den Slogan »Mehr von uns ist besser für alle« hatten sie schon lange entwickelt. Er ist so einfach wie einleuchtend.

In dem Band schreiben die Beschäftigten aller Ebenen über die Zustände in ihren Einrichtungen. Es ist daher kein Buch über sie, sondern von ihnen, das ist das Besondere. Etliche Erfahrungsberichte sind aus Reden bei Demonstrationen der Kampagne entstanden. Die Beteiligten sind sich sicher: »Wir sind die Expert*innen unserer eigenen Arbeitsbedingungen!«

Das Buch ist übersichtlich gegliedert, die Artikel beschreiben die Zustände und die Hintergründe, die sie verursachen, aber auch, warum sie handeln müssen; die Bilder der Aktionen und Personen unterstreichen die Power der Bewegung. Das Buch ist in fünf Teile gegliedert. Im ersten Teil beschreibt die Tochter einer Patientin, wieso es so nicht weitergehen kann. Das ist eine Perspektive, die meist verwendet wird, um die Streikenden zu beschuldigen. Hier wird jedoch deutlich, wer wirklich die Verantwortung für dieses System trägt. Es folgt die Beschreibung einer Auszubildenden, die am liebsten gleich wieder aufgehört hätte. Der kollektive Widerstand hat ihr ermöglicht, dabei zu bleiben. Der zweite Teil erzählt die Vorgeschichte der Berliner Krankenhausbewegung, die bei Vivantes, Charité und den Vivantes-Töchtern entstand.

Geschrieben haben Krankenpflegekräfte, Psychotherapeuten, Betriebsräte, Gewerkschaftsaktive und -sekretäre, eine Ergotherapeutin, eine Logopädin, ein Sterilisationsassistent, eine Physiotherapeutin, ein Küchenarbeiter, eine Hebamme, ein Ausbilder und Auszubildende, ein Elektriker sowie die Tochter einer Patientin. Nicht alle Texte wurden von Einzelnen verfasst, einige entstanden im Team, für andere wurden die Gespräche von Krankenhauskolleginnen aufgezeichnet. Das gilt auch für den dritten Teil, in dem diese berichten, wie sie in die Bewegung gekommen sind. Im vierten Teil erfahren die Lesenden, wie es zu den Erfolgen kam und über die basisnahen Verhandlungen, mit denen sich die Unternehmerseite arrangieren musste sowie die Erlebnisse während des Streiks selbst. Der letzte Teil »Der Kampf geht weiter!« zieht ein Fazit. »Die Kämpfe haben gezeigt, dass es möglich ist zu gewinnen, wenn man sich organisiert und solidarisch für eine bessere Welt kämpft«, heißt es da unter anderem. Viele sind erst durch den Streik aktiv geworden und haben gemerkt, dass kollektiv viel erreicht werden kann. Die Gewerkschaft Verdi hat davon profitiert, der Organisationsgrad in diesen vorher (scheinbar) schwer zu organisierenden Beschäftigtengruppen in den beteiligten Krankenhäusern ist mittlerweile hoch.

Alle Beteiligten beschreiben, wie sie Seite an Seite solidarisch gekämpft, Siege und Niederlagen erlebt, gelacht und geweint haben. Nach 30 Tagen Streik an der Charitè, 35 Tagen bei Vivantes und 43 bei den Vivantes-Töchtern konnten sie den Sieg feiern. Die Erfahrungen, wie sie gezwungen werden, Patienten schlecht zu versorgen, wollen sie alle nicht mehr machen. Dafür werden sie weiterkämpfen. Sie hoffen, dass »viele andere Kolleg*innen sich trauen, (auch) in diesen Kampf zu gehen«. Auch deshalb haben sie das Buch geschrieben. Es verdient viele Lesende und sollte nicht nur für Seminare und gewerkschaftliche Bildungsarbeit verwendet werden, sondern auch in Schulen, bei der Ausbildung und an Universitäten.