Großer Einfluss

Die US-Musiker Dr. Dre (57), Missy Elliott (51) und Lil Wayne (40) werden von den Veranstaltern der Musikpreise Grammys mit Sonderauszeichnungen geehrt. Wenige Tage vor der Grammy-Verleihung im Februar in Los Angeles sollen die Musiker und die Produzentin Sylvia Rhone bei einer Gala unter anderem für ihren Einfluss auf die Musikindustrie und auf andere Künstler geehrt werden, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Dre, Elliot und Wayne gehören zu den erfolgreichsten Rappern ihrer Generation. Die eigentliche Grammy-Gala soll am 5. Februar stattfinden. (dpa/jW)