Frieden kein Thema

Tomas Tkacik/ZUMA Wire/imago NATO-General will Staatschef werden: Wahlplakat des Kandidaten Petr Pavel in Prag (2.1.2023)

In Tschechien muss auch ein hochdekorierter NATO-General noch wegen seiner früheren KP-Mitgliedschaft vor 1989 zu Kreuze kriechen: An diesem Freitag und Sonnabend wird in dem Land in einer ersten Runde der Nachfolger von Staatschef Milos Zeman gewählt – und der frühere Generalstabschef der tschechischen Armee (2012–2015) und Exvorsitzende des NATO-Militärausschusses (2015–2018), Petr Pavel, hat gute Chancen, es in die zweite zu schaffen. Seine Vergangenheit in der Kommunistischen Partei und die Frage, ob er ein Karrierist und Wendehals sei und überhaupt Anspruch auf moralische Autorität erheben dürfe, waren in den vergangenen Tagen große Aufreger in der bürgerlichen Presse und den sozialen Medien des Landes.

»Kreml-Propaganda«

Und dennoch: Laut einer am Wochenende veröffentlichten Umfrage von CNN Prima News liegt nur Andrej Babis vor ihm. Der Milliardär und frühere Premier (2017–2021) war erst am Montag nach jahrelangen öffentlichen Anschuldigungen von einem Gericht vom Vorwurf des Subventionsbetrugs mit EU-Geldern freigesprochen worden. Im übrigen kämpft er mit demselben »Makel« wie Pavel: Auch er war vor 1989 Mitglied der KP. Für die Wähler spielt das offensichtlich kaum eine Rolle – darauf deutet zumindest hin, dass die beiden in den Umfragen vorne liegen.

Hoffnungen für einen Einzug in die zweite Runde der Wahlen darf von den insgesamt acht Kandidaten sonst nur noch die Ökonomin Danuse Nerudova hegen. Sie war von 2018 bis 2022 Rektorin der Mendel-Universität in Brno und bis vor kurzem politisch ein unbeschriebenes Blatt. Die 44jährige Professorin war zwar niemals KP-Mitglied, allerdings sollen ausländische Studenten während ihrer Amtszeit an der Uni nach finanziellen Zuwendungen schneller promoviert worden sein. Für den akademischen Titelausverkauf wird auch sie verantwortlich gemacht.

Der NATO-General Pavel und die Professorin Nerudova sind die Favoriten der regierenden konservativ-liberalen Fünfparteienkoalition und gehen als Garanten für eine stärkere Einbindung in die westlichen NATO- und EU-Strukturen ins Rennen. Das heißt natürlich, dass sie sich derzeit gegenseitig mit Forderungen nach einem harten Auftreten gegenüber Russland und mit Bekundungen zur Unterstützung der Ukraine zu überbieten versuchen.

Babis hingegen gilt als Kandidat, der dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban nacheifert und das Land in die Isolation oder, noch schlimmer, in die Arme Moskaus oder Beijings treiben will. Den Vorwurf der Verbreitung von »Kremlpropaganda« handelt sich auch in Tschechien bereits ein, wer von der Möglichkeit eines Endes der Kämpfe in der Ukraine nur zu sprechen wagt.

Die Forderung nach Frieden vertritt allerdings allein der Kandidat der rassistischen SPD, Jaroslav Basta. Der 74jährige frühere Sozialdemokrat und Botschafter in Moskau und Kiew betont, dass er vor 1989 gegen die Kommunisten gekämpft habe und Teil der Dissidentenbewegung »Charta 77« war. Jetzt wirbt er für sich mit der Ankündigung, als Staatschef die Regierung wegen ihrer Unterwürfigkeit gegenüber USA und EU absetzen zu wollen.

KSCM ohne Kandidaten

Sollte es also Linke in Tschechien geben, die bei der Wahl irgendwo ihr Kreuzchen machen wollen, werden sie es nicht leicht haben, eine Entscheidung zu treffen. Die Kommunistische Partei Böhmens und Mährens (KSCM) und ihre Vorsitzende Katerina Konecna unterstützen beispielsweise nach dem Scheitern einer eigenen Kandidatur keinen der Bewerber. Am Wochenende hatte auch der Chef des Böhmisch-mährischen Gewerkschaftsverbandes (CMKOS), Josef Stredula, medienwirksam zum Schluss einer Fernsehdebatte aller Kandidaten das Ende seiner Anwartschaft verkündet – und der rechten Professorin Nerudova seine Unterstützung zugesichert. Zur Wahl Stredulas hätte die KSCM wahrscheinlich aber auch nicht aufgerufen: Der immer brav gescheitelte Gewerkschaftsführer hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass er keine KP-Vergangenheit habe und auch nicht mit Kommunisten zusammenarbeiten würde.