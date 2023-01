Polen prescht vor

Michal Dyjuk/AP/dpa Druck auf Berlin: Polens Präsident Andrzej Duda am 6. Dezember 2022 in Gdynia

Polen hat im Ukraine-Krieg einen weiteren Versuch unternommen, im Rahmen der NATO vorzupreschen, was das Ausmaß seiner Unterstützung für die Ukraine angeht. Staatspräsident Andrzej Duda erklärte nach einem Treffen mit seinem dortigen Amtskollegen Wolodimir Selenskij im westukrainischen Lwiw, sein Land sei bereit, Kiew »eine Kompanie ›Leopard‹-Panzer« zur Verfügung zu stellen. Allerdings räumte Duda auch ein, dass es einen polnischen Alleingang nicht geben werde. Erforderlich sei noch eine ganze Reihe an »internationalen Absprachen und Genehmigungen« – ein Verweis darauf, dass sich die Waffenexportnation BRD beim Verkauf von »Leopard«-Panzern an Bündnispartner in aller Regel eine »Endverbleibsklausel« vorbehält, die ihr die Möglichkeit gibt, die eventuelle Weitergabe an Drittstaaten zu kontrollieren.

Gleichzeitig ist Dudas Vorstoß unverkennbar ein Versuch, diplomatischen Druck in der Richtung auszuüben, dass Bundeskanzler Olaf Scholz die Panzerlieferungen freigibt. Dieser hatte bisher stets einen deutschen »Alleingang« abgelehnt – also nie die Lieferung als solche. In diesem Sinne bedrängten ihn auch Politiker der Grünen, etwa Anton Hofreiter. Dieser sah in einer Freigabe des Panzerexports an Kiew die Chance für die BRD, aus der politischen Defensive herauszukommen und die »Führungsrolle« bei der Unterstützung der Ukraine zurückzugewinnen.

Vom Ausmaß her ist die polnische Zusage eher politisch-symbolisch zu verstehen. Eine Kompanie Panzer umfasst nach NATO-Kriterien 14 Stück. Die Ukraine hat ihren Bedarf auf mehrere hundert beziffert, um im Frühjahr eine erfolgversprechende Offensive zur Rückeroberung weiterer Gebietsteile starten zu können.

Dabei wächst auch im Westen in der vergangenen Zeit die Skepsis, ob nicht sowohl die Ukraine als auch Teile der Politik das Potential der russischen Armee unterschätzt haben. Das Springer-Blatt Die Welt brachte vor einigen Tagen einen Beitrag zu diesem Thema, der sich auf Informationen des estnischen Militärgeheimdienstes stützt. Laut dem von der polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza veröffentlichten Nachdruck dieses Artikels hat Russland trotz aller bisherigen Verluste noch die Fähigkeit, den Krieg im bisherigen Stil für mindestens ein weiteres Jahr zu führen. Auch Hoffnungen auf einen allmählichen Munitionsmangel auf russischer Seite seien verfrüht, so die Gewährsleute des Beitrags. Russland habe erst im Laufe des vergangenen Jahres die Kapazitäten seiner Munitionsproduktion verdoppelt auf jetzt 3,4 Millionen Schuss. Auch mit der Teilmobilisierung von Soldaten im Herbst habe Russland seinen großen Nachteil des ersten Kriegsjahres, die zahlenmäßige Unterlegenheit seiner Truppen, ausgeglichen und stehe nun der Ukraine mit gleichstarken Kräften gegenüber. Wenn die Ukraine angreifen wolle, habe sie jetzt ein Problem: Sie müsse lokale Überlegenheiten erzeugen, die sich dann an anderer Stelle wieder negativ auswirkten.

Ein am Donnerstag von der ukrainischen Seite strana.news zitierter Artikel des Wall Street Journals ging sogar noch weiter und stellte unter Berufung auf Militärs in Washington die Frage, ob sich die Ukraine nicht mit den erbitterten Abwehrkämpfen um Soledar und Bachmut auf eine Abnutzungsschlacht zu russischen Konditionen eingelassen habe, die ihre Ausgangsposition für eine Frühjahrsoffensive schwäche.

Zur Lage an der Front im Abschnitt Bachmut–Soledar gehen die Darstellungen beider Seiten weiter auseinander. Auch das in Washington angesiedelte und als pentagonnah geltende »Institute for the Study of War« räumte inzwischen ein, dass Soledar wohl weitgehend von russischen Truppen kontrolliert sei und die Ukraine nur noch am nordwestlichen Stadtrand Widerstand leiste.

An der russischen Militärspitze gab es derweil Veränderungen. Das Oberkommando übernahm Generalstabschef Witali Gerassimow. Der bisherige Chef der russischen Truppen in der Ukraine, Sergej Surowikin, wurde einer seiner drei Stellvertreter. Die Veränderung wurde mit den »gewachsenen Aufgaben im neuen Jahr« begründet. Jedenfalls bedeutet sie, dass der Krieg in der Ukraine jetzt militärisch als Sache der gesamten Armee betrachtet wird, nicht mehr nur als die eines Expeditionskorps. Das stärkt die Vermutung, dass Russland erst jetzt mental beginnt, den Krieg ernsthaft zu führen.