Die Filetierung von Galeria

Heiko Rebsch/dpa Schaufensterpuppen werden hier zur Zeit für 25 Euro verramscht: Galeria-Filiale in Halle (Saale)

Bis Ende Januar muss ein Sanierungsplan für das insolvente Warenhausunternehmen Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) vorgelegt werden, nun sickern Ideen für ein neues Konzept durch. Das Handelsblatt berichtete am Donnerstag, die Unternehmensleitung habe sich auf einen Neustart nach dem laufenden Schutzschirmverfahren – einer Variante des Insolvenzverfahrens – vorbereitet: Neben der Schließung vieler Filialen, über die seit Insolvenzantragstellung Ende Oktober berichtet wird, sollen die GKK-Chefs eine dezentrale Organisation ins Gespräch gebracht haben. Die Geschäftsleitungen der einzelnen Warenhäuser bekämen mehr Entscheidungskompetenz. Auch das Sortiment könne sich von Filiale zu Filiale stärker unterscheiden als bisher, schrieb das Handelsblatt unter Berufung auf einen Insider, der sagte: »Allein zentral gesteuert kann man dieses Warenhausunternehmen nicht mehr führen.«

Das klingt nach einer Rückkehr zu altbekannten Konzepten, denn in der Vergangenheit boten die beiden Warenhausketten Karstadt und Galeria Kaufhof große Spielräume beim Sortiment und der Filialgestaltung. Im Zuge der Zentralisierung – Karstadt als Bestandteil von Arcandor, Galeria Kaufhof von Metro – und späteren Zusammenlegung wurden die Häuser mehr und mehr vereinheitlicht. Dass Betriebsräte und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) bereits in den abgeschlossenen Sanierungsverfahren für Karstadt und Galeria Kaufhof die Einbeziehung der Beschäftigten in die Entwicklung tragfähiger Konzepte gefordert hatten, zu denen variable Sortimente gehören sollten, bleibt im Handelsblatt unerwähnt.

Überhaupt äußern sich die GKK-Chefs nicht offiziell zu den Zukunftsplänen. Das blieb dem Generalbevollmächtigten des Schutzschirmverfahrens, Arndt Geiwitz, vorbehalten: »Das Ziel aller Maßnahmen muss es sein, unter veränderten Bedingungen eine aus sich heraus lebensfähige Struktur zu schaffen«, zitierte ihn das Handelsblatt. Geiwitz war mehrfach für Insolvenzverfahren im Handel zuständig, etwa 2011 bei der Drogeriemarktkette Schlecker und auch beim ersten Schutzschirmverfahren von GKK vor gut zwei Jahren.

Unterdessen hat die Filetierung von Galeria begonnen. So berichtete der MDR am 5. Januar, das Gebäude des Chemnitzer Warenhauses sei zum 30. Dezember aus dem Eigentum des Immobilienunternehmens DIC Asset in das der Schönefelder Krieger-Gruppe übergegangen. Zu den Unternehmen der Gruppe gehören Einkaufszentren wie der Elbepark in Dresden oder die Möbelkette Höffner. Krieger geht davon aus, dass sich GKK aus dem Standort Chemnitz zurückzieht. Der Geschäftsführer des »Centermanagements« der Gruppe, Andreas Uhlig, sagte laut MDR Sachsen, nach dem möglichen Auszug von Galeria solle »ein völlig neues Konzept für das Haus entwickelt« werden. Nähere Angaben dazu würden voraussichtlich im März folgen. Fest stehe, dass die Filiale zumindest teilweise als Handelsstandort erhalten bleibe.

In Halle (Saale) endet die Ära von GKK am 31. Januar, wenn der Mietvertrag des Warenhauses ausläuft. Der Ausverkauf läuft längst. Mit kräftigen Rabatten werde die Filiale leerverkauft, berichtete das Handelsblatt am 31. Dezember; Schaufensterpuppen gingen zum Schnäppchenpreis von 25 Euro an die Kundschaft. Generell haben nach Insiderinformationen zunächst nur 40 von bisher 131 GKK-Filialen eine Art Bestandsgarantie. Bei allen anderen Häusern müssten die Mietverträge neu verhandelt werden. Das Schutzschirmverfahren ermöglicht dem Unternehmen, die Verträge einseitig zu kündigen. Auch Beschäftigte können leichter gekündigt werden.