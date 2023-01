Kohlestopp verschoben

Spasiyana Sergieva/REUTERS

Bulgarien will die Schließung seiner Kohlekraftwerke um etwa zwölf Jahre bis 2038 aufschieben. Das Parlament beauftragte am Donnerstag mittag die Regierung, mit der EU-Kommission über eine Rücknahme der gegenüber Brüssel eingegangenen Verpflichtungen zu verhandeln. Diese sehen einen Kohleausstieg im Jahr 2026 vor. Beschäftigte von Kohlekraftwerken und Kohlebergwerken hatten zuvor am Morgen vor dem Parlament in Sofia gegen den vorzeitigen Ausstieg demonstriert. Sie fürchten, dass die Umsetzung der bisherigen Ziele viele Arbeitsplätze gefährden würde. (dpa/jW)