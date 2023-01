Ohne Worte (II)

Barcelona. Der brasilianische Fußballstar Dani Alves bekommt nach Vorwürfen der sexuellen Nötigung nun auch Probleme mit der Justiz. Ein Gericht in Barcelona leitete nach Informationen der AFP am Dienstag eine Untersuchung gegen den 39jährigen ein, der Ende des vergangenen Jahres einer Frau in einem Nachtklub in den Intimbereich gefasst haben soll. (sid/jW)