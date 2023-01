Schlecht Wetter

Klingenthal/Garmisch-Partenkirchen. Der für das kommende Wochenende geplante Weltcup der Nordischen Kombinierer im sächsischen Klingenthal ist wegen der hohen Temperaturen und des starken Regens kurzfristig abgesagt worden. Das teilte der Internationale Skiverband FIS am Dienstag mit. Auch Garmisch-Partenkirchen hat mieses Wetter. Die FIS hat der Stadt die Ausrichtung der alpinen Weltcuprennen Ende Januar entzogen. Grund seien die ungünstige Wettervorhersagen sowie die aktuellen Schneeverhältnisse, hieß es in einer Mitteilung. Auf der Kandahar hätten am 28. und 29. Januar die letzte Abfahrt und der letzte Riesenslalom vor der WM im Februar in Courchevel/Meribel stattfinden sollen. (sid/jW)