In der Schublade

Frankfurt am Main. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will die Bezahlung der Trainer im deutschen Leistungssport verbessern. Ein vom Verband bereits 2019 vorgelegtes Konzept, in dem Maßnahmen und Ideen zur Verbesserung der Situation dargelegt sind, sei bislang nicht umgesetzt worden, hieß es am Dienstag vom DOSB. »Das alles muss jetzt angegangen werden. Und zwar nicht nur bei den Trainern allein, wir müssen das Leistungssportpersonal insgesamt in den Blick nehmen«, hieß es auf dpa-Anfrage. Bobcheftrainer René Spies hatte zuletzt eine grundsätzlich bessere Bezahlung gefordert, um eine Abwerbung der besten deutschen Trainer zu verhindern. (dpa/jW)