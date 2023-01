Das zahlst du selbst

Mark Konezny/USA TODAY Sports/REUTERS Nette Geste: Fans der Buffalo Bills grüßen Damar Hamlin (Orchard Park, 8.1.2023)

Damar Romeyelle Hamlin ist 24 Jahre alt und spielt auf der Safety-Position für die Buffalo Bills. Viel mehr wussten die meisten wohl bis zum 2. Januar nicht über ihn. Das änderte sich an diesem Tag, aus tragischen Gründen: Hamlin wäre beim Spiel der Bills bei den Cincinnati Bengals fast auf dem Feld gestorben.

Nach einem Zusammenstoß im ersten Viertel der Partie mit dem Bengals-Spieler Tamaurice »Tee« Higgins stand Hamlin noch auf, nur um kurz darauf zu kollabieren. Ärzte begannen umgehend, ihn wiederzubeleben. Nach den dramatischen Szenen sickerte durch: Hamlin hatte einen Herzstillstand erlitten.

»Es war die furchterregendste Szene auf einem Footballfeld seit Jahrzehnten«, sagte die Journalistin Nora Princiotti vergangene Woche in einem Podcast auf der Plattform The Ringer. Hamlin ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung und konnte Anfang dieser Woche aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wie der Journalist Albert Breer berichtete, war es vor allem dem schnellen Handeln von Bills-Athletiktrainer Denny Kellington zu verdanken, dass Hamlin noch am Leben ist.

Das Spiel zwischen den Bills und den Bengals wurde nicht fortgesetzt und später auch nicht wiederholt. Zwar machte nach dem Abtransport von Hamlin die Nachricht die Runde, die NFL plane, wie in solchen Fällen üblich, das Spiel nach einer fünfminütigen Pause wieder aufzunehmen. Allen Beteiligten auf dem Feld war jedoch anzusehen, dass an diesem Tag kein Football mehr gespielt werden würde. Die Liga dementierte anschließend, solch eine Anweisung gegeben zu haben. »Ich muss im Krankenhaus bei Damar sein. Ich sollte nicht weiter dieses Spiel coachen«, sagte Bills-Trainer Doug McDermott zu seinem Gegenüber Zac Taylor während des Geschehens, wie dieser später auf einer Pressekonferenz berichtete.

Normalerweise lautet das Motto der NFL »The show must go on«. Egal, was sich zuvor auf dem Platz zugetragen hat – die Spiele müssen weitergehen. Die Liga ist ein profitables Business, das keine Unterbrechungen oder Abweichungen vom Zeitplan duldet. Dass in diesem, sicherlich extremen Fall, das Spiel nicht fortgesetzt, und auch bislang nicht in den Terminkalender gequetscht wurde, wertet die Journalistin Mina Kimes als Anzeichen einer positiven Entwicklung. Die mentale Gesundheit der Spieler würde mittlerweile mehr respektiert, so Kimes vergangene Woche in einem Podcast des Comedians Larry Wilmore.

Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Spiele der NFL moderne Gladiatorenkämpfe bleiben. Es sind eben vorwiegend junge schwarze Männer wie Hamlin, oft aus der untersten Schicht der US-Gesellschaft, die für die Unterhaltung eines großen Publikums ihre Gesundheit und manchmal auch ihr Leben riskieren.

Das große Geld verdient nur eine geringe Anzahl von Spielern – wobei Liga und Teambesitzer den Großteil der Profite einstecken. Über das oft verletzungsbedingte Karriereende hinaus sind viele Spieler nicht abgesichert. Hamlin zum Beispiel spielt erst seit 2021 in der NFL, sei damit noch nicht einmal berechtigt, die Gesundheitsvorsorge der Liga nach dem Ende seiner Laufbahn in Anspruch zu nehmen, sagte Domonique Foxworth zuletzt im Gespräch mit Kimes in ihrem eigenen Podcast. Foxworth war einst selbst NFL-Spieler, außerdem Präsident der Spielergewerkschaft.

Immerhin durfte sich Hamlins karitative Stiftung über rund 8,6 Millionen Dollar Spenden freuen, sein Schicksal geht vielen nahe. Das Geld soll für die Ausbildung junger Menschen verwendet werden. Die NFL hat währenddessen den Betrieb wieder aufgenommen. Besonders emotional war das Heimspiel der Bills gegen die New England Patriots am vorigen Sonntag. Hamlin hatte sich die Begegnung zusammen mit seinen Eltern vom Krankenhausbett aus angesehen.

Als er nach seinem Herzstillstand wieder zu sich kam, sei laut Ärzten seine erste Frage gewesen, wer denn das Spiel zwischen seinen Bills und den Bengals gewonnen habe. Die Antwort der Mediziner: »Du, Damar. Du hast das Spiel des Lebens gewonnen.«