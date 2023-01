Geschäftsmodell im Eimer

Brian Lawless/PA Wire/dpa Der Mutterkonzern von Facebook muss ein Bußgeld in Höhe von 390 Millionen Euro zahlen

Vergangene Woche hat der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) der Meta Platforms Inc. einen schweren Schlag verpasst: Der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und Whatsapp darf künftig in der EU keine personenbezogenen Daten mehr für Werbezwecke verwenden, ohne zuvor die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Nutzer eingeholt zu haben. Außerdem wurde ein Bußgeld in Höhe von 390 Millionen Euro verhängt.

Dass die Geldstrafe so hoch ausfällt, erklärten die Datenschützer mit dem Umstand, dass Meta bereits seit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 auf illegale Weise Daten nutzt, um Werbung zu personalisieren – und damit jahrelang gute Gewinne gemacht hat. Dennoch dürfte das Bußgeld den US-Konzern mit seinem Gesamtumsatz von deutlich mehr als 100 Milliarden US-Dollar im Jahr weitaus weniger schmerzen als das Aus für die jahrelange Umgehung der Datenschutzregeln. Schließlich sind die Nutzung und der Verkauf personenbezogener Daten für Werbezwecke ein Kernelement des Geschäftsmodells solcher Digitalkonzerne.

Das nun gefällte Urteil des EDSA geht auf eine Klage des österreichischen Datenschutzvereins Noyb zurück, die unmittelbar nach dem Inkrafttreten der DSGVO eingereicht worden war. Mit dem Gesetz wurde eine Reihe von Rechtsgrundlagen eingeführt, die einzuhalten sind, damit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig ist. Dazu gehört auch die ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen. Da sich wohl nur wenige Nutzer gefunden hätten, die ohne Not und Gegenleistung der wirtschaftlichen Verwertung ihrer persönlichen Daten durch Meta zugestimmt hätten, entschied sich die Konzernführung seinerzeit, die neuen Regeln durch eine entsprechende Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu umgehen.

Die AGB – und damit auch die Nutzung der eigenen Daten für Werbezwecke – musste jeder akzeptieren, der die Dienste des Unternehmens in Anspruch nimmt. So konnte Meta trotz DSGVO in großem Stil personenbezogene Daten nutzen. Dieses Vorgehen sei allerdings »nicht nur unfair, sondern eindeutig illegal«, sagte der Noyb-Vorsitzende Maximilian Schrems am Mittwoch vergangener Woche mit Blick auf die EDSA-Entscheidung. Seinem Verein sei »kein anderes Unternehmen bekannt, das versucht hat, die DSGVO auf so arrogante Weise zu ignorieren«.

Das Urteil kommt für Schrems nicht überraschend, denn der Ausschuss hatte der Umgehungstaktik von Meta bereits 2019 eine klare Absage erteilt. Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist der Gesetzesverstoß durch den US-Konzern aus Sicht von Noyb »klar vorsätzlich«. Dass es dennoch viereinhalb Jahre gedauert hat, bis ein Urteil gefällt war, liegt daran, dass der Fall zunächst von der irischen Data Protection Commission (DPC) verhandelt wurde, weil Meta wie viele steuersparsame US-Konzerne in Irland seinen EU-Hauptsitz hat. Die DPC fand das Vorgehen des Konzerns völlig in Ordnung und wollte keinen DSGVO-Verstoß erkennen.

Noyb verweist darauf, dass es während des Verfahrens zehn »vertrauliche Treffen« zwischen Meta und der DPC gegeben habe und dass die irische Datenschutzbehörde nachweislich versucht habe, die Leitlinien des EDSA zugunsten von Meta zu beeinflussen. »Jahrelang hat die DPC darauf bestanden, dass Meta die DSGVO umgehen darf, wurde aber nun von den anderen EU-Behörden überstimmt«, so Schrems. Es sei übrigens bereits das vierte Mal in Folge, dass die DPC überstimmt wurde.

Meta muss nun zu allen Apps eine Version bereitstellen, die keine personenbezogenen Daten für Werbung nutzt. Auch kann eine klare Ja-/Nein-Option angeboten werden, bei der jeder Nutzer widerruflich entscheiden kann, ob er seine Daten freiwillig bereitstellt, um weiter mit personalisierter Werbung zugemüllt zu werden. Zudem wird erwartet, dass die Konzernführung vor dem Europäischen Gerichtshof in Berufung geht. Das ist zwar möglich, die Erfolgsaussichten sind allerdings gering. Schließlich sind die Entscheidungen des Datenschutzausschusses in der EU verbindlich.