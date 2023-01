»Grundlegende Veränderungen«

Sven Simon/imago Spiegelung in den Fenstern des Axel-Springer-Haupthauses: Richtfest für einen Neubau (4.9.2018)

Mathias Döpfner hat in den vergangenen Monaten vor allem für negative Schlagzeilen gesorgt. In der Affäre um den früheren Bild-Chefredakteur Julian Reichelt fiel der Springer-Vorstandschef mit wirren Äußerungen auf, als Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) wurde er zum Rücktritt gedrängt, und zuletzt geriet auch noch seine Dissertation unter Plagiatsverdacht. Döpfner hat sich nun wieder mehr auf die wirtschaftlichen Aktivitäten seines Unternehmens konzentriert und kürzlich in einem internen Podcast im hauseigenen Intranet die Belegschaft auf die Vorhaben des Konzerns für das Jahr 2023 eingestimmt.

Als »großes Projekt« für das Jahr kündigte der Springer-Chef den Börsengang des Jobportals Stepstone an, wie das Portal Meedia Ende Dezember dazu berichtete. Die Aussichten dafür seien gut. »Man kann sagen, dass Stepstones beschleunigtes Wachstum und gute Rentabilität andere Bereiche, die aufgrund von Werberückgängen und der allgemeinen Konjunktur weniger rentabel waren, aufgefangen und kompensiert«, haben so Döpfner. »Unglaublich gut« laufe es wirtschaftlich auch bei Springers Werbetochter Awin sowie der Marketingfirma Bonial.

Weniger gut sieht es nach wie vor bei den großen Blättern des Verlagshauses aus: Bild und Welt. Das Boulevardblatt verliert seit Jahren an Auflage. Aktuell liegt diese bei rund 1,1 Millionen Exemplaren, vor zehn Jahren war sie noch mehr als doppelt so hoch. Ähnlich verhält es sich mit der Welt, deren verkaufte Auflage sich in den vergangenen Jahren halbiert hat und heute bei unter 90.000 Exemplaren liegt. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass Döpfner erklärte, beide »Marken« stünden vor einem »fundamentalen Umstruktierungsprozess«, der zu einer »Senkung von Kosten« führen solle.

Man starte mit einer »völlig anderen Struktur, mit mehr dezentralen Strukturen ins neue Jahr, das einige weitere grundlegende Veränderungen mit sich bringen wird«. Meedia wies zur Erläuterung darauf hin, dass Springer Bild und Welt in eigene Einheiten aufgespalten und nach dem Rückzug von Vorstandsmitglied Ulrike Handel eine neue »Führungsstruktur« aufgebaut habe. Für die Mitarbeiter eher bedrohlich klingt die Einschätzung, es sei fraglich, »ob der Umbau zu personellen Einschnitten führt«.

Döpfners Äußerung, es müsse sichergestellt werden, »dass wir den Journalismus im Blick behalten, dass wir den Journalismus stärken«, klingt jedenfalls nach unverbindlichem Managersprech. Ebenso unklar ist die Bemerkung, es sei »ein Zeichen von Stärke, dass Axel Springer in der Lage ist, Dinge auszuprobieren, Dinge zu korrigieren«. Wenn es nicht gut laufe, müsse der Verlag, wie er es in der Vergangenheit getan habe, sich »an die Spitze von strukturellen Veränderungen stellen, Lehren ziehen und Strukturen weiterführen oder anpassen«.

Geschäftlich bewertet der Verlagschef das Jahr 2022 durchaus positiv. Es sei zu früh, um genaue Zahlen zu nennen, aber der Konzern habe »einen überraschend guten November und Dezember« gehabt. »Zusammengenommen wird Springer sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn viel besser dastehen, als wir es in diesem Sommer für möglich gehalten hätten«, sagte Döpfner. Springer sei in Deutschland »wahrscheinlich eines der stabilsten Unternehmen«, behauptete er weiter. Eher beiläufig behandelte Döpfner das Desaster beim erst im August 2021 gegründeten Sender Bild TV, dessen Liveberichterstattung Ende 2022 weitgehend heruntergefahren wurde. »Wir mussten feststellen, dass das Konzept nicht funktioniert und dass trotz unglaublicher Anstrengungen und des Ehrgeizes des Teams, einen Nachrichtensender aufzusetzen, nicht zu relevanten Reichweiten führte«, erklärte der Springer-Chef laut Meedia. Tatsächlich waren die Quoten von Bild TV zuletzt kaum noch messbar. Dass der Verlag Millionen in dem Projekt versenkte, wird vor allem Mathias Döpfner angekreidet.