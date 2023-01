Siegfried Kurz gestorben

Der Dresdner Dirigent Siegfried Kurz ist tot. Wie die dpa am Mittwoch aus der Familie erfuhr, starb Kurz am Sonntag in Dresden im Alter von 92 Jahren. Kurz prägte über 32 Jahre die Sächsische Staatsoper und Staatskapelle in Oper und Konzert. Später wechselte er an die Deutsche Staatsoper Berlin. Auch als Komponist war Kurz bekannt. Sein frühes Trompetenkonzert war zu DDR-Zeiten Unterrichtsstoff im Schulfach Musik. Seit 1979 unterrichtete Kurz als Professor für Dirigieren an der Dresdner Hochschule für Musik. (dpa/jW)