Zuviel offen

Die griechische Regierung geht nicht davon aus, dass die Verhandlungen um die mögliche Rückgabe der Friesteile des Parthenon-Tempels vom British Museum an das Akropolis-Museum in den nächsten Monaten zu einem erfolgreichen Ende gelangen. »Ich erwarte keine sofortigen Ergebnisse«, sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch im Staatsfernsehen. Athen fordert seit Jahrzehnten die Rückgabe sämtlicher Friesteile. Dafür könnten andere antike Objekte und Sammlungen aus der griechischen Antike zeitlich begrenzt in London ausgestellt werden, heißt es in Athen. (dpa/jW)