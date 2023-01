Es geht um mehr als Spritpreise

Drop-out Cinema Wie weit trägt die Wut? Die »Gelbwesten«-Proteste auf dem Höhepunkt

Wenn der französische Staatspräsident Emmanuel Macron als erster Mensch auf dem Mars landete, welche Flagge würde er wohl hissen? Die Trikolore? Oder vielleicht doch das blaue Tuch der EU mit den gelben Sternchen?

Wahrscheinlich sind beide Antworten falsch. Diese Vermutung legt jedenfalls der neue Dokumentarfilm von Emmanuel Gras nahe. »Eine Revolution – Aufstand der Gelbwesten« ist der letzte Teil einer Trilogie des Regisseurs über Armut und Verzweiflung. Den ersten Film, »300 hommes« (2014), hat er gemeinsam mit Aline Dalbis in einem Nachtasyl von Marseille aufgenommen. Der zweite, »Makala« (2017), sein bislang am meisten beachtetes Werk, zeigt die Anstrengungen eines jungen kongolesischen Familienvaters, seine Kinder vor dem Hungertod zu bewahren. Der Protagonist ist Köhler und muss seine Ware per Fahrrad 50 Kilometer weit zum Markt transportieren. Dass der Erlös aus dem Verkauf nicht vorne und nicht hinten reicht, liegt zudem an bitteren Verlusten durch Wegelagerer.

Die erste Aktion der vier »Gelbwesten«, die Emmanuel Gras für seinen neuen Film ein halbes Jahr lang begleitet hat, ist die Besetzung einer Mautstation. Die Aktivisten kleben die Lichtschranken einfach mit Tesafilm ab – et voilà: freie Fahrt für freie Bürger! »Also, ja«, bekennt Nathalie, »ich wurde eine ›Gelbweste‹ wegen des Benzinpreises.« Sie und auch die Krankenschwester ­Agnes leben schon lange in Existenzangst. Als die Regierung Macron 2018 eine Steuererhöhung für Kraftstoff ins Auge fasste, sahen sie den Zeitpunkt gekommen, endlich politisch aktiv zu werden.

Benoit und Allan dagegen, die ebenfalls über den gesamten Film hinweg begleitet werden, sind die Spritpreise schnuppe; vermutlich haben sie noch nie ein eigenes Auto besessen. Offenkundig ist, dass sie sich, anders als ­Agnes und Nathalie, nicht an die extrem abgespeckte Variante eines bürgerlichen Lebens klammern. Sie wollen das System stürzen, den Kapitalismus überwinden, kämpfen bis zum bitteren Ende. Allerdings haben sie keine Kinder zu versorgen. Was die vier vereint und sie zu akzeptierten Führungsfiguren der Bewegung werden lässt, ist ihre Aufrichtigkeit. Nur reicht das eben nicht.

Das Aufwühlende des Films liegt in seiner Mehrschichtigkeit. Es dominieren über weite Strecken die organisatorischen und zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, die jedoch sämtlich überwunden werden, und dennoch spürt der Zuschauer ständig die Vergeblichkeit des Aufstands. Und das liegt keineswegs an der Einfachheit der Mittel. Und ganz bestimmt nicht an den dokumentierten polizeilichen Gewaltexzessen. Das Grundproblem ist die Zersplitterung der Gesellschaft, die erstmals bei der eingangs geschilderten Aktion an der Mautstation erkennbar wird. Alle Fahrzeughalter lachen und grüßen, wenn die »Gelbwesten« ihnen zurufen: »Lass dein Geld stecken, heute geht es auf Kosten des Hauses!« Dann kommt ein relativ neuer BMW angerollt, kein SUV, eine ganz normale Limousine. Der Fahrer regt sich nicht auf, beschimpft auch niemanden, sagt lediglich: »Das ist nicht richtig, was ihr da macht.« Dann fährt er zum nächsten Schalter und bezahlt.

Noch fühlt sich dieser brave Bürger sicher. In fünf Jahren trägt er vielleicht selbst schon die gelbe Weste. Doch dann wird er ohne Nathalie, Agnes und ­Benoit auf die Straße gehen müssen, die drei sind mittlerweile ausgepowert. Was ihnen der jahrzehntelange Kampf ums Überleben gelassen hatte, haben sie in die politischen Aktionen der vergangenen Monate gesteckt. Jetzt sind da nur noch Tränen, Resignation und Erschöpfung.

Doch die Mächtigen verlassen sich nicht allein auf die Salamitaktik. Am Ende des Films wird noch einmal der Kreisverkehr gezeigt, wo für alle der Kampf begann. Wo sie im Schneetreiben gemeinsam Glühwein getrunken und Flugblätter verteilt haben. Dieser Platz ist nun komplett leer. Kein Schnee, keine gelben Westen, nichts. Nur Splitt und Asphalt. Ringsum rollt der Verkehr wie eh und je. Neu ist allerdings der runde Mast, vielleicht sechs oder sieben Meter hoch. Blanker Stahl. Auf seiner Spitze thront eine Überwachungskamera. Der Staat zeigt Flagge.