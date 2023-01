Zwischen den Fronten

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-Bildfunk Sinkende Absatzzahlen dürften der Deutschen liebste Branche schrumpfen lassen (VW-Neuwagen in Zwickau, 17.3.2021)

Es gehört zur bundesdeutschen Folklore, dass die Autoindustrie mit Wehklagen und angedrohten Standortverlagerungen die Politik vor sich her treibt. Und so verlief die Jahresauftakt-Pressekonferenz des Verbands der Automobilindustrie (VDA) am Mittwoch völlig erwartungsgemäß. »Ohne ein ambitioniertes Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Standort drohen wir, global dauerhaft den Anschluss zu verlieren«, mahnte VDA-Chefin Hildegard Müller, sah eine »globale Achsenverschiebung« kommen und bibberte darum, dass »wir international relevant bleiben«.

Neuerdings ist da sogar was dran. Weltweit spitzen sich die Verteilungskämpfe in der liebsten Branche der Deutschen zu. Die Energiekosten in der BRD werden dabei zusehends zum Wettbewerbsnachteil. Und ob die Erfüllungsgehilfen aus der Regierung den Zugriff auf nötige Rohstoffe sichern können, ist nicht ausgemacht.

Beim jährlichen Autogipfel am Dienstag im Kanzleramt kämpften die Bosse von Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW und Opel noch einmal für den Verbrennermotor. Sie forderten die Aufweichung der Abgasnorm »Euro 7« und eine längere Erlaubnis für synthetische Kraftstoffe (E-Fuels), aber am Aus für Verbrenner in der EU ab 2035 ist kaum zu rütteln. Die Zukunft bleibt dem Elektroauto vorbehalten. Und damit explodiert weltweit die Nachfrage nach Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan oder Graphit für die Batterien. Das alles muss in der BRD größtenteils importiert werden, und was entsprechende Handelsabkommen anbelangt, ist sie im Vergleich zur Konkurrenz aus China und den USA im Hintertreffen. So mussten sich beim Gipfel am Dienstag der Bundeskanzler, sein Wirtschafts- und sein Finanzminister von VW-Chef Oliver Blume zur Entwicklung einer »strategischen Rohstoffpolitik« auffordern lassen, weil eine solche nicht zu erkennen ist. Es gibt nur ziemlich hilflose Ansätze.

Die Zahl der hierzulande in der Branche Beschäftigten ist mittlerweile, Zulieferer eingeschlossen, auf knapp 800.000 gesunken, Tendenz weiter rückläufig. Der vorerst wichtigste Grund ist die Verlagerung von Arbeitsplätzen in Länder mit niedrigeren Löhnen, vor allem in Osteuropa. Künftig dürften vor allem schleppende Absatzzahlen die Branche weiter schrumpfen lassen. 2,7 Millionen Pkw werden laut Schätzung des VDA in diesem Jahr in der BRD verkauft, zwei Prozent mehr als 2022, aber ein Viertel weniger als 2019. Wichtiger sind die Exporte.

Zwei Drittel der in Deutschland produzierten Autos werden ausgeführt, und weltweit kann es kein Markt mit dem chinesischen aufnehmen. Etwa 23,7 Millionen Pkw werden laut VDA in diesem Jahr in der Volksrepublik abgesetzt, die auf deutsche Hersteller wohl mittelfristig gut verzichten kann, wie ein Blick auf die Verkäufe reiner Elektroautos zeigt. Von Januar bis September 2022 wurden davon in China knapp 3,6 Millionen verkauft, aber es handelte sich dabei fast nur um einheimische Marken wie BYD, Gac, Li Auto oder Nio. Der Marktanteil deutscher Hersteller lag mit 150.000 E-Autos bei 4,17 Prozent, und dabei musste zum Beispiel Mercedes den Preis seines Luxus-E-Autos EQS wegen der schwachen Nachfrage zuletzt deutlich senken.

»Außerhalb des chinesischen Marktes für Elektroautos sehen wir noch keine Anzeichen für Rabattschlachten, aber die Preiskurve flacht sich global ab«, erklärte im Handelsblatt vom Mittwoch ein »Analyst vom Bankhaus Metzler«. Die Zeiten, in denen VW und Co. rare Chips in überteuerte Luxusautos einbauten, um ihre Margen zu sichern, sind erst mal vorbei. Und bei preiswerter Massenproduktion schlagen dann auch die Stromkosten anders zu Buche. Pro Fahrzeug stiegen sie in Europa im vergangenen Jahr von 300 auf 800 Euro, in den USA von 130 auf 250 Euro, wie die Unternehmensberatung Berylls kürzlich vorrechnete. Die Differenz wird sich weiter vergrößern. Chinesische Fabriken haben hier ähnliche Wettbewerbsvorteile. Und was die USA angeht, kommen die protektionistischen Milliardensubventionen des »Inflation Reduction Act« obendrauf. Diesbezüglich mahnte VDA-Chefin Müller am Mittwoch »notwendige Schritte« zur Gleichbehandlung von EU-Produkten an. Tatsächlich droht die deutsche Autoindustrie im Weltwirtschaftskrieg zwischen den Fronten zerrieben zu werden.