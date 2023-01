»Wir wollen ein anderes Verständnis von Geschichte«

United Archives International/imago Karl Liebknecht bei einer Rede in Berlin (September 1911)

An diesem Sonntag eröffnet die Ausstellung »Karl Liebknecht in Zeit und Bild« in Berlin. Warum beschäftigen Sie sich ausgerechnet jetzt mit dem Leben und Wirken des Kommunisten?

An diesem Wochenende steht die Luxemburg-Liebknecht-Ehrung an – am Sonntag jährt sich die Ermordung der beiden von 1919. Allerdings hat es die Ausstellung auch schon vorher gegeben. Tobias Bank (mittlerweile Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke, jW) hat sie bereits 2019 im Lothar-Bisky-Haus in Potsdam gezeigt, im ehemaligen Wahlkreis von Karl Liebknecht.

Was ist in der Ausstellung zu sehen?

Dort bekommt man einen Überblick über das Leben von Karl Liebknecht. Der Schwerpunkt liegt auf seinem Wirken als Kommunalpolitiker; er wird aber auch als Familienmensch und Anwalt der Armen gezeigt. Ziel ist es, ein breites Bild von seiner Person zu vermitteln, auch weil er in der Luxemburg-Liebknecht-Ehrung hier und da ein wenig vernachlässigt wird. Angesichts der gegenwärtigen kriegerischen Lage auf der Welt wollen wir uns mit einem Menschen beschäftigen, der als Abgeordneter 1914 gegen die Kriegskredite gestimmt hat.

Im Programm zur Ausstellung gibt es einen Vortrag zum Thema »Karl Liebknecht – Der Unterschätzte«. Wie erklären Sie sich, dass er im Vergleich zu Rosa Luxemburg teilweise vernachlässigt wird, wie Sie sagen?

Luxemburg hat viele theoretische Schriften hinterlassen, mit denen man sich beschäftigen kann. Liebknecht wirkte eher in der politischen Praxis, etwa auf kommunaler Ebene. Das macht die Auseinandersetzung mit ihm schwieriger.

Mit welchen weiteren Programmpunkten wollen Sie sich Liebknecht widmen?

Schon der Beginn wird interessant, zumal kurzfristig noch Marianne Liebknecht zugesagt hat. Die Enkelin von Karl Liebknecht kommt eigens aus Wien angereist, um die Ausstellung zusammen mit Tobias Bank und Gesine Lötzsch (Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, jW) zu eröffnen. Mit Maja-Karlena Liebknecht wird auch eine zweite Enkelin im Rahmen des Programms sprechen.

Es gibt verschiedene Vorträge zum Thema und zudem eine Führung durch das Karl-Liebknecht-Haus. Während der vergangenen Pandemiejahre gab es hier sehr wenig Veranstaltungen – wir wollen, dass wieder etwas Leben ins Haus kommt. Darüber hinaus werden Filme vorgeführt, und mit »historischen Spaziergängen« sollen Berlin und einzelne, für Liebknecht wichtige Orte in der Stadt besucht werden. Wir wollen ein anderes Verständnis von Geschichte schaffen als das, was an den meisten Schulen und Universitäten gelehrt wird.

Die Ausstellung ist im Karl-Liebknecht-Haus zu sehen, in dem heute die Partei Die Linke ihren Sitz hat. Wie passt das zusammen: das Wirken des Kommunisten an einem Ort zu würdigen, an dem sozialdemokratische Politik gemacht wird?

In der Linkspartei gibt es viele verschiedene Menschen, nicht wenige von ihnen freuen sich auf die ­Ausstellung. Und übrigens war Karl Liebknecht ja auch mal Sozialdemokrat.

Bei der Erinnerung an Liebknechts Ablehnung der Kriegskredite könnte man aber auch an die jüngsten Debatten innerhalb der Linkspartei denken, ob man nicht doch Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützen müsse.

Es ist unbestreitbar, dass es hier einen Konflikt innerhalb der Partei gibt. Wir hoffen, mit unserer Veranstaltungsreihe und dadurch, dass sich Leute im Karl-Liebknecht-Haus versammeln und miteinander ins Gespräch kommen, einen Teil zur Lösung beitragen zu können.