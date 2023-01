Rüstung vor Energiewende

Annegret Hilse/REUTERS Mittlerweile alltäglich: Ein Boot der Bundeswehr im Hafen von Rostock-Warnemünde

Als dem früheren Veranstalter der Münchner »Sicherheitskonferenz«, Wolfgang Ischinger, im November das Wort »Kriegswirtschaft« aus dem Mund fiel, erntete er keinen Widerspruch aus der Bundesregierung. Im Gegenteil treibt die Ampel die Militarisierung in der Bundesrepublik zunehmend voran. Im Zuge dessen eröffnete Kriegsministerin Christine Lambrecht (SPD) im Beisein von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Mittwoch in Rostock-Warnemünde den neuen Standort des Marinearsenals auf dem Gelände der pleite gegangenen MV-Werften. Das Bundesverteidigungsministerium hatte das Areal im August zu diesem Zweck für 87 Millionen Euro erworben. Der Rückgriff auf den traditionsreichen Namen »Warnowwerft« soll offenbar die Akzeptanz der Bevölkerung der Hansestadt für den neuen Rüstungsbaustein der BRD fördern.

Auf dem Gelände des ehemals größten Werftbetriebs der DDR sollen laut dem zuständigen Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) künftig Schiffe und Boote der Marine repariert und instandgesetzt werden. Die »materielle Einsatzbereitschaft der seegehenden Einheiten« werde dadurch »signifikant erhöht«, teilte das BAAINBw am Dienstag mit. In gleichem Maße erhöhe sich dadurch die »Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung«. Passend zur Eröffnung des Marinestandortes hatte zum Wochenbeginn der US-Zerstörer »USS Roosevelt« in Rostock angelegt. Mit der Präsenz des Kriegsschiffes werde auch »ein Zeichen« gegen Russland gesetzt, hatte ein NDR-Reporter dazu erklärt.

»Der Hintergrund ist Krieg«, erklärte Cornelia Mannewitz vom Rostocker Friedensbündnis am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Mit der Marine sei die Bundesrepublik »immer vorne mit dabei«, an den Konfliktherden der Welt »einen Fuß in die Tür zu kriegen«. Mit dem Arsenal in Rostock werde nun ein »zusätzlicher Beitrag zur Militarisierung der Ostsee« geliefert, der »von großer Bedeutung in der Konfrontation mit Russland« sei. Mit dem Ausbau der Rüstungswirtschaft werde außerdem auf lange Sicht »die zivile Entwicklung der Stadt und der Region behindert«.

Die im vergangenen Jahr von der IG Metall und Beschäftigtenvertretern geäußerte Hoffnung, die ehemaligen MV-Werften könnten mit der Produktion von Offshore-Plattformen einen Beitrag zur »Energiewende« leisten, ist in weite Ferne gerückt. Im Dezember berichtete der NDR, Lambrecht sperre sich aufgrund von »Sicherheitsbedenken« gegen eine mögliche Teilnutzung des Standortes für die Produktion von Windkraftanlagen. Mit Warnemünde wird nun eine zweite Werft der ehemaligen MV-Gruppe militärisch genutzt, in Wismar will Thyssen-Krupp Marine Systems ab 2024 U-Boote produzieren. Vor der Pleite gab es rund 900 Beschäftigte. Im Arsenal wurden nun 482 »Dienstposten« geschaffen. Sie erhalten eine Vergütung nach einem Tarif des öffentlichen Dienstes, die niedriger liegt als in der Industrie.

Die Gewerkschaft habe die Ansiedlung des Marinearsenals in Rostock unterstützt, erklärte Heiko Messerschmidt am Mittwoch im jW-Gespräch. Kurzfristig seien dabei Perspektiven für die Beschäftigten der Transfergesellschaft der ehemaligen MV-Werften entstanden, so der IG-Metall-Sekretär für maritime Wirtschaft. Mecklenburg-Vorpommern müsse sich nun stärker mit der »Verteidigungsindustrie« beschäftigten, man befürworte aber auch die Produktion von Offshore-Anlagen auf einem Teil des Geländes, was jedoch derzeit von Lambrechts Ressort »blockiert« werde. Die »systemrelevanten Bereiche Verteidigung und Energiesicherheit gehen aber zusammen«, so Messerschmidt, in beiden seien »schiffbauliche Kapazitäten« notwendig.