Giffeys Zuckerbrot

Emmanuele Contini/IMAGO Franziska Giffey (SPD) weiß wahltaktisch auf die übliche »Law & Order«-Rhetorik zu verzichten (Berlin, 1.12.2022)

Im Berliner Wahlkampf sind die zu »Silvesterkrawallen« hochgeschriebenen Angriffe auf Einsatzkräfte während des Jahreswechsels schon längst Dauerthema. Daran nicht ganz unschuldig ist Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Die SPD-Politikerin springt bereitwillig über das ihr von rechts hingehaltene Stöckchen. Einen Monat vor der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus hat Giffey am Mittwoch zu einem »Gipfel gegen Jugendgewalt« ins Rote Rathaus eingeladen. Daran nahmen gut zwei Dutzend Vertreter von Politik, Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz sowie der Integrations- und Sozialarbeit teil.

Nach dem Treffen kündigte Giffey zusätzliche Ausgaben für Sozialarbeit in Millionenhöhe an. Konkret nannte sie vier Bereiche, in die Mittel fließen sollen: intensivere Sozialarbeit mit Elternhäusern, mehr außerschulische Jugendsozialarbeit, neue »Orte für Jugendliche« und konsequente Strafverfolgung. Bis zu einem weiteren Treffen am 22. Februar – also nach der Abgeordnetenhauswahl – sollen Konzepte ausgearbeitet und der konkrete Finanzbedarf geklärt sein. Für März kündigte Giffey einen Beschluss des Senats an. Das Geld dafür soll aus dem Haushalt mobilisiert werden. Die Vorfälle in der Silvesternacht nannte die SPD-Politikerin erneut eine »Zäsur«. Nötig sei jetzt eine »gemeinsame Kraftanstrengung« für mehr »Respekt« in der Stadt.

Sie sei »durchaus optimistisch«, sagte Elvira Berndt, Geschäftsführerin des Straßensozialarbeitsvereins Gangway, nach dem Termin mit Giffey. Sie habe »eine außerordentlich offene Runde erlebt« und das Gefühl gehabt, »dass alle über das gleiche Thema geredet haben«, so Berndt. Philipp José Richter, der bei einem Projekt von Gangway mitarbeitet, sagte, er finde es »schön, dass einfach mal mit uns geredet wird, statt über uns«. Ähnlich zufrieden angesichts der sozialdemokratischen Anbiederung äußerte sich Kazim Erdogan vom Verein »Aufbruch Neukölln«. »Ich erinnere mich an Islamkonferenzen und Integrationsgipfel deutschlandweit. 2.200 Seiten Papier wurden gedruckt, und wir haben unsere Ziele nicht erreicht«, sagte Erdogan, der zugleich Vorsitzender des Berliner Beirats für Familienfragen ist. In der Vergangenheit sei oft über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden worden, was am Mittwoch im Roten Rathaus anders gewesen sei.

Die Debatte am Köcheln hält auch die CDU/CSU, verbunden mit einem rassistischen Zungenschlag. So erklärte Parteichef Friedrich Merz in der am Dienstag abend ausgestrahlten ZDF-Sendung »Markus Lanz« die Vorfälle der Silvesternacht mit angeblichen Erziehungsproblemen bei Migrantenkindern. Wenn man diese Kinder »zur Ordnung rufen« wolle, sei die Folge, »dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten«. Vor allem wenn sie es mit Lehrerinnen zu tun hätten, würden diese Väter es untersagen, »dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen«.

Jener unverholene Fingerzeig des Unionsfraktionsvorsitzenden findet vor dem Hintergrund faktisch zurückgehender Jugendgewalt statt. Betrachte man die Entwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte, sehe man, »dass schwere Straftaten insgesamt abnehmen«, erklärte der Soziologe Aladin El-Mafaalani vom Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Osnabrück am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Eine Analyse des Deutschen Jugendinstituts (DJI) in München zur Jugendgewalt vom August 2022 bestätigt die Tendenz: Die Zahl der polizeilich registrierten jungen Tatverdächtigen sei zuletzt zurückgegangen, sowohl bei einfacher Körperverletzung als auch bei schweren Gewaltdelikten, etwa gefährlicher oder schwerer Körperverletzung oder Raub. Sabrina Hoops, wissenschaftliche Referentin beim DJI, erklärte laut dpa, es entstehe schnell der Eindruck, junge Leute würden immer delinquenter: »Ein sachlicher Blick auf Gewalt im Jugendalter zeigt aber eher das Gegenteil.«