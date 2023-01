Komm weg vom Schreibtisch

Christian-Ditsch.de Der Blick des globalen Südens: Nicolás Miquea auf der XXII. Rosa-Luxemburg-Konferenz 2017

Das Konzert für Víctor Jara mit dem deutsch-argentinischen Musiker, Gitarristen und Liedermacher Pablo Miró und dem chilenischen Liedermacher, Dichter und Gitarristen Nicolás Miquea ist einer der Höhepunkte im Kulturprogramm der diesjährigen Rosa-Luxemburg-Konferenz.

Pablo Miró, 1961 geboren, wuchs in einer deutschstämmigen Familie in Argentiniens zweitgrößter Stadt Córdoba bei seinen jüdischen Großeltern auf, denen 1937 die Flucht vor den deutschen Faschisten gelungen war. Nach dem von General Jorge Rafael Videla angeführten Militärputsch flohen seine Eltern mit ihm 1976 über Paris nach Deutschland. Seit 1980 trat er zunächst mit der Gruppe »Canto Libre« auf, absolvierte dann ein Gitarrenstudium in Florenz und kehrte nach dem Sturz der Militärdiktatur 1983 nach Córdoba zurück. Seit Mitte der 1980er Jahre tourte Pablo Miró durch Lateinamerika und Deutschland.

Der Interpret und Komponist der argentinischen »Nueva Canción« folgt der Tradition von Musikern wie Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa und der Nueva Trova Cubana. 2018 interpretierte er mit Konstantin Wecker, bei dessen Plattenlabel Sturm & Klang er unter Vertrag steht, Violeta Parras »Gracias a la Vida« in einer spanisch-deutschen Version. Auf dem 2017 zu Weckers 70. Geburtstag erschienenen Album »Poesie und Widerstand« spielte Miró als Gast. Ein Jahr später erschien seine fünfte CD »Courage«. Über den Titelsong sagte Miró: »Aus Mangel an Mut entsteht Unglück. Sich treu zu bleiben und den Mut aufzubringen, um etwas zu tun, erfordert Risiko. Aber diese Courage macht uns groß und erweitert unsere Grenzen.«

Nicolás Miquea wurde 1981 in Talcahuano in Chile geboren. Der Liedermacher und Poet studierte klassische Gitarre in New York, Weimar und Rostock. Auch Miquea ist von großen Liedermachern seines Landes wie Víctor Jara und Violeta Parra inspiriert. 1994 erschien die erste Gedichtsammlung »Cabeza, manos, tronco y cuello« (Kopf, Hände, Rumpf und Hals). Seine Lieder haben neben biographischen vor allem politische Themen. »Für mich ist Musik politischer Aktivismus«, sagt er.

In seinen Liedern reflektiert Miquea die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Verhaltensweisen von Menschen im globalen Norden und im globalen Süden. Der Text »Discusión con un europeo« (Diskussion mit einem Europäer) beschreibt zum Beispiel, dass vielen Europäern die Hintergründe, Ursachen und Zusammenhänge globaler Konflikte nicht bewusst sind. Das Lied »Cuando el imperio habla de paz« (Wenn das Imperium von Frieden spricht) ist nicht nur für das Verständnis der politischen Kämpfe in Lateinamerika von höchster Aktualität. »Ich schreibe keine propagandistische Musik, sondern Musik, die über ein bestimmtes Thema zum Nachdenken anregt, wobei man meine politische Richtung erkennt«, erklärte Miquea in einem Interview. »Für mich ist meine Musik selbst eine Art politischer Aktivismus. Ich habe ein Bedürfnis, an gesellschaftlichen Bewegungen teilzunehmen und die Lage nicht nur vom Schreibtisch aus zu betrachten.«