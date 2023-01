Vor dem Nichts

Mussa Qawasma/REUTERS

Im besetzten Westjordanland ist am Mittwoch das Haus einer palästinensischen Familie abgerissen worden. Die israelische Militärregierung habe die Zerstörung im südlich von Hebron gelegenen Dorf Dschawija angeordnet, berichtete ein Aktivist der palästinensischen Agentur WAFA. Einem anderen Bewohner im nahegelegenen Dschurat Al-Dschamal sei demnach befohlen worden, die Bauarbeiten an seinem Haus einzustellen. Israel behauptet, die Häuser seien in Gebiet C gebaut worden, das vollständig unter israelischer Kontrolle steht. In Gebiet C sind keine Baugenehmigungen zu erhalten. (jW)