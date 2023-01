New York. Die National Women’s Soccer League (NWSL) hat am Montag (Ortszeit) vier Fußballtrainer dauerhaft gesperrt und Strafen gegen Funktionäre und Klubs verkündet. Mit den Disziplinarmaßnahmen reagiert die US-Profiliga der Fußballerinnen auf Ermittlungen, die unter anderem wegen sexueller Übergriffe, Machtmissbrauchs und psychischer Manipulation geführt worden waren. Die NWSL und ihre Spielerinnengewerkschaft hatten im Dezember die Ergebnisse der von ihnen in Auftrag gegebenen Untersuchung bekannt gegeben, bei der ein »weitverbreitetes Fehlverhalten« gegenüber Spielerinnen festgestellt wurde, das bis in die Anfänge der Liga vor fast zehn Jahren zurückreicht. Es habe sich dabei nicht um Einzelfälle gehandelt. Die ehemaligen Trainer Paul Riley (North Carolina), Rory Dames (Chicago Red Stars) und Richie Burke (Washington Spirit) erhielten nun ebenso eine lebenslängliche Coachingsperre für die NWSL wie Trainer Christy Holly (Racing Louisville). Außerdem wurden Excoach Craig Harrington (Utah Royals) und die ehemalige Managerin von Gotham FC (New Jersey), Alyse LaHue, für zwei Jahre von der Arbeit in der NWSL ausgeschlossen. (dpa/jW)