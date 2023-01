Wie die Pferde

Ingrid Anderson-Jensen Lobeca/IMAGO Zieh ab, Junge: Islands Gisli Thorgeir Kristjansson wirft gleich ein Tor gegen Deutschland (Hannover, 8.1.2023)

Sorgenkind Handball: Während diesen Mittwoch um 21 Uhr mit der Partie Frankreich gegen Polen die WM der Herren eröffnet wird, werden Debatten weniger um die zu erwartenden Leistungen geführt. Das liegt zum einen an der Coronapolitik der Ausrichter: Denn während in Polen und Schweden, wo das Turnier stattfindet, die Quarantänepflicht allgemein entfallen ist, müssen sich infizierte Spieler für mindestens fünf Tage isolieren. Zudem herrscht eine »2 G«-Regel: Die Athleten müssen nicht nur jeweils vor Turnierbeginn, Hauptrunde und Viertelfinale Tests vorweisen. Sie müssen außerdem nachweisen, dass sie geimpft sind.

»Wenn die IHF diese Maßnahmen zum Schutz der Spieler implementieren wollte, hat sie damit genau das Gegenteil erreicht«, kritisierte Islands Nationaltorhüter Björgvin Páll ­Gústavsson den Handballweltverband IHF. Der 37jährige deutet damit auch einen Grund für die harte Reglementierung an: Die Angst vor der Wiederholung einer Ansteckungsparty, wie man sie bei der EM 2022 erlebte, wonach die deutsche Mannschaft 18 Coronafälle hatte.

Das DHB-Team verlor am Sonnabend in Bremen gegen Gústavssons Mannschaft knapp mit 30:31, konnte sich tags drauf aber gegen die Isländer mit 33:31 durchsetzen. 13 Treffer gelangen dabei dem 22jährigen Juri Knorr. Der zentrale Rückraumspieler von den Rhein-Neckar Löwen ist, neben dem stark aufgelegten Keeper Andreas Wolff (KS Kielce), der Hoffnungsträger der Deutschen. »Der erste Anzug passt sehr gut, aber die Breite fehlt«, kommentierte Coach Alfreð Gíslason die schwankende Leistung seiner Schützlinge gegenüber der ARD. Brächten diese eine Medaille nach Hause, wäre das eine kleine Sensation. Titelfavorit sind wieder die Dänen, die bereits die letzten beiden Weltmeisterschaften gewannen. Dagegen wartet auf die Deutschen am Freitag mit Katar der Gegner, der sie 2015 in Doha im Viertelfinale und bei der WM in Frankreich 2017 bereits im Achtefinale rauskegelte.

Der Deutsche Handballbund hat derweil viel getan, die Aufmerksamkeit vom Turnier der Männer auf seine Frauen­abteilung zu lenken. Vergangenes Jahr waren Vorwürfe gegen den mittlerweile entlassenen Trainer des BVB Dortmund, André Fuhr, lautgeworden, die von Einschüchterungen bis zu sexueller Belästigung reichten. Der DHB hatte daraufhin eine externe Kommission ins Leben gerufen, die den Fall aufarbeiten sollte. Anfang des Jahres, einen Monat nach Aufnahme der Arbeit durch die Kommission, wurde diese wieder aufgelöst. Der DHB nannte offiziell »unüberbrückbare persönliche Differenzen innerhalb der Kommission« als Grund des Scheiterns. Dem widersprachen allerdings zwei ehemalige Kommissionsmitglieder. Gegenüber Sport 1 erklärte die Soziologin Carmen Borggrefe: »Entgegen der Pressemitteilung des DHB gab es in meiner Wahrnehmung keine ›persönlichen Differenzen‹ oder ›zwischenmenschliche Konflikte‹, sondern es gab innerhalb der Kommission sachlichen Dissens in Fragen der Aufarbeitung.« Ähnlich sieht es Angela Marquardt, die der Kommission als Betroffenenvertreterin angehörte, wie Sport 1 am 5. Januar schrieb. Auch sie ist der Ansicht, »dass das Scheitern der Kommission nicht auf die Beteiligten zurückzuführen ist«. Der Kriminologe Christian Pfeiffer sieht das anders: »Frau Borggrefe war bei der entscheidenden Sitzung gar nicht mehr dabei. Sie war schon vorher ausgetreten, was ich sehr bedauere.«

Gegenüber den Verantwortlichen der HSG Blomberg-Lippe – ehemaliger Arbeitgeber von André Fuhr – und dem aktuellen Coach Steffen Birkner wurden ähnliche Vorwürfe geäußert. Von diskriminierender Sprache und Beleidigungen im Training ist dabei genauso die Rede wie von fortgesetzter Überbelastung der Athletinnen. »Ich habe deshalb Tools zur Belastungssteuerung eingeführt, aber das hat nicht funktioniert. Steffen schoss oft weit darüber hinaus. Immer wieder kamen Mädchen zu mir und klagten, wie müde sie seien«, äußerte sich laut Sport 1 dazu etwa die ehemalige Athletiktrainerin der HSG, Jessica Bregazzi. In bezug auf die Geschäftsführung wurden über einen Bericht des Spiegels vom 6. Januar Stimmen laut, die von bewusstem Wegignorieren der Probleme sprechen. In einem öffentlichen Statement erklärte der Verein noch am selben Tag: »Bei aller notwendigen Selbstkritik, an der kein Zweifel besteht, weist der Verein die Vorwürfe als nicht fair und zum Teil als vollkommen überzogen zurück.« Auch einige Spielerinnen stellen sich auf die Seite von Birkner und Verein. Sport 1 schreibt dazu: »Die Rückendeckung aus Teamkreisen schließen nicht das Szenario aus, dass ein Teil der Mannschaft positive Erfahrungen mit Birkner gemacht hat, andere negative.«

Der Fall Fuhr wurde damals publik, als sich zwei Spielerinnen bei »Anlauf gegen Gewalt«, einer Mitte vergangenen Jahres eingerichteten unabhängigen Anlaufstelle des Athleten Deutschland e. V., meldeten. Mittlerweile, so der Tagesspiegel am Sonnabend in einem Kommentar zu den neuen Vorwürfen rund um die HSG Blomberg-Lippe, haben sich dort bereits rund 50 Handballerinnen gemeldet.