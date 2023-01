London eskaliert

Henry Nicholls/REUTERS Fordern einen Inflationsausgleich: Ambulanzfahrer streiken am 22. Dezember 2022 in London

Die britische Regierung hat ihr Antistreikgesetz ins Parlament eingebracht: Am Dienstag kam es zur ersten Lesung im Unterhaus. Während der Gewerkschaftsdachverband TUC lediglich die Labour-Abgeordneten aufrief, dagegen zu stimmen, fordern immer mehr Einzelgewerkschaften Aktionen auf der Straße. Die direkt vom Gesetz betroffene Gewerkschaft der Feuerwehrleute FBU beispielsweise rief zu »Massenprotesten« gegen den »schändlichen Angriff auf demokratische Rechte« auf.

Am Montag waren mehrere Verhandlungsrunden zwischen Regierung und Gewerkschaften der Lehrer und des Gesundheitspersonals gescheitert. Die Beschäftigten werden ihre Arbeitskämpfe im Januar und Februar deshalb ausweiten. Lediglich bei den Verhandlungen der Eisenbahner dürfte es etwas Bewegung gegeben haben. Ende der Woche soll es weitere Gespräche geben.

Der Generalsekretär der Eisenbahnergewerkschaft RMT, Mick Lynch, gab sich beim Verlassen des Verhandlungsorts bedeckt. Gegenüber BBC-»Newsline« sagte Lynch: »Es ist anders, als nicht mit ihnen (der Regierung, jW) zu sprechen – es ist eine Verbesserung.« Es waren die ersten Gespräche zwischen RMT und der Regierung seit vier Wochen.

Die Pflegegewerkschaft Royal College of Nurses (RCN) hingegen war nach den Verhandlungen »bitter enttäuscht«, wie ihre Vorsitzende Pat Cullen in der Irish News am Dienstag erklärte. Die Gewerkschaft fordert eine Gehaltserhöhung von 19 Prozent für Krankenpfleger. Cullen erklärte die Bereitschaft, der Regierung »auf halbem Weg« entgegenzukommen. Doch das ist der Regierung nicht genug. Die kommenden Streiks würden ohne Einigung für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 nicht abgesagt, betonte die RCN-Führung. Nach einem Treffen mit Gesundheitsminister Stephen Barclay sah Joanne Galbraith-Marten von der RCN-Spitze »keine Lösung« – Barclay habe »nichts für das laufende Jahr« angeboten und wiederholt, das Budget sei auch für 2023 »bereits festgelegt«, so Galbraith-Marten. Der Verhandler der Gewerkschaft Unite, Onay Kasab, sagte der BBC, er sei nach dem Treffen mit Barclay »sehr wütend« gewesen.

Gleichentags wurden die Ergebnisse einer Befragung der Unite-Mitglieder des nordirischen NHS bekannt: 87 Prozent der 4.000 Befragten stimmten für Streiks in den kommenden Wochen. Die Beschäftigten werden sich an den 24stündigen NHS-Arbeitsniederlegungen in Nordirland am 26. Januar, sowie am 16., 17., 23. und 24. Februar beteiligen.

In Wales werden Lohnerhöhungen im Gesundheitswesen durch Labour blockiert. Zwar sollen Ende der Woche Gespräche stattfinden, doch Regierungschef Mark Drakeford betonte am Montag auf einer Pressekonferenz, es werde kein besseres Angebot geben. Er könne sich eine Einmalzahlung vorstellen.

Die Waliser Labour-Regierung bietet zwischen vier und 5,5 Prozent mehr Lohn im NHS. RCN fordert Erhöhungen über der Inflationsrate, die bei zwölf Prozent liegt. Auch ein Sprecher der Gewerkschaft GMB, die Ambulanzfahrer vertritt, sagte am Montag gegenüber BBC: »Einmalzahlungen sind zuwenig, um Streiks abzusagen.« Die Rettungsfahrer streiken an diesem Mittwoch in England und Wales. Ein weiterer Streik ist für den 23. Januar geplant.

In Schottland sind am Montag Verhandlungen mit den Lehrkräften gescheitert. An diesem Mittwoch streiken sie darum den zweiten Tag in Folge. Ihnen wurden 6,85 Prozent geboten, sie fordern zehn. Auch in den nächsten beiden Wochen werden die schottischen Lehrkräfte acht Tage lang streiken. Lehrergewerkschaften in England und Wales lassen derzeit über Kampfmaßnahmen abstimmen.

Am Dienstag war auch der erste von acht Streiktagen beim Londoner Busunternehmen Abellio. Laut Berichten der BBC fuhren vor allem im Süden und Westen der Hauptstadt kaum Linienbusse. Knapp 1.000 Fahrer beteiligten sich am Ausstand. Das Unternehmen macht im Jahr 2021 einen Gewinn von 401 Millionen Pfund, das aktuelle Angebot an die Arbeiter sei »nicht akzeptabel«, so Unite-Generalsekretärin Sharon Graham in einer Aussendung.