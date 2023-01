Militärische Nutzung der Warnowwerft

Bernd Wüstneck/dpa/dpa-Bildfunk Das Minenjagdboot »Fulda« aus Kiel hat als erstes Marineschiff im künftigen Marinearsenal festgemacht (August 2022)

Zur für Mittwoch geplanten offiziellen Eröffnung des Marinearsenals in Rostock-Warnemünde im Beisein von Verteidigungsministerin und Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern erklärte das Rostocker Friedensbündnis am Dienstag:

Seit mehreren Monaten ist das neue Marinearsenal »Warnowwerft« auf dem Gelände der größten Werft der DDR bereits in Betrieb. Der Staat hat es von den insolventen MV-Werften gekauft. Der Name »Warnowwerft« soll nach zahlreichen Eigentümerwechseln und Umbenennungen ab 1990 vermutlich die Akzeptanz des Arsenals bei der Bevölkerung fördern. Die Marine wird hier aber nicht in der Tradition der Warnowwerft zivilen Schiffbau betreiben, sondern Kriegsschiffe reparieren. Versprochen werden 500 Arbeitsplätze. Wer dort arbeitet, fällt allerdings unter den Tarif des öffentlichen Dienstes und verdient damit weniger als in der Industrie. Das Verteidigungsministerium blockiert außerdem die Ansiedlung eines Herstellers von Plattformen für Offshore-Windparks in der Nachbarschaft des Arsenals. Das, was als Rettung der MV-Werften angepriesen wurde, erweist sich als schlechter Tausch.

Das Verteidigungsministerium lobt den Beitrag des Arsenals zur Einsatzbereitschaft der Marine. Es passt in sein Konzept: Die von Rostock aus gesteuerte Marine übernimmt immer mehr Führungsaufgaben in der Ostsee und darüber hinaus. Passend zum Politikerbesuch hat daher auch ein Zerstörer der US-Marine in Rostock festgemacht: eine ganz spezielle Drohgebärde im Ukraine-Krieg. Das Rostocker Friedensbündnis fordert zivile statt militärischer Arbeitsplätze und Einsatz für Waffenstillstand und Verhandlungen anstelle jeder weiteren Eskalation des Krieges.

In einer Mitteilung der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« vom Dienstag heißt es, Vergesellschaftung senke die Mieten um durchschnittlich 16 Prozent:

Nachdem eine Studie der Sozialwissenschaftler Andrej Holm und Matthias Bernt bestätigt, dass Vergesellschaftung dauerhaft die Mieten senkt, ruft die Initiative »Deutsche Wohnen und Co enteignen« die Berliner*innen dazu auf, die Immobilienlobby bei der kommenden Wahl abzuwählen – um endlich den Weg für die Enteignung der großen, profitorientierten Immobilienkonzerne freizumachen. (…) »Vergesellschaftung senkt Mieten. Die neue Studie beweist, was wir schon lange wissen: Nur die Enteignung großer Wohnkonzerne schafft dauerhaft bezahlbaren Wohnraum und verbessert die Wohnsituation aller Berliner*innen. Aber derzeit hängt noch viel von politischen Entscheidungen ab. Zum Beispiel: Je niedriger die Entschädigung der Immobilienkonzerne ausfällt, desto günstiger werden die Mieten in Berlin. Aber Giffey, Geisel, CDU, FDP und AfD gehören zur Immobilienlobby und positionieren sich klar für die Konzerne und somit gegen Mieter*innen. Bei der kommenden Wahl müssen wir ihnen dafür einen Denkzettel verpassen und sie abwählen«, so Gisèle Beckouche, Sprecherin der Inititiative.

Die Studie zeigt auch: Trotz niedrigerer Miete würden die Wohnungen nach der Vergesellschaftung besser instandgehalten als aktuell von den Immobilienkonzernen. Es gäbe zudem mehr Sozialwohnungen – auch in der Innenstadt. Die Studie schlussfolgert, dass Vergesellschaftung der Gentrifizierung in besonderem Maße entgegenwirke, da sie Wohnraum in besonders teuren Stadtteilen wieder für alle Berliner*innen zugänglich macht, was andere Maßnahmen wie etwa Neubau gar nicht leisten können.