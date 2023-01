Diego Vara/REUTERS

Nach dem Angriff von Anhängern des faschistischen Expräsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel sind am Montag (Ortszeit) Tausende Brasilianer auf die Straße gegangen, um gegen die Rechten zu protestieren. Die Demonstranten in Porto Alegre (siehe Bild), São Paulo und Rio de Janeiro sowie in anderen Städten des südamerikanischen Landes forderten Konsequenzen für Bolsonaro und seine Anhänger, wie das Nachrichtenportal G 1 berichtete. Die Demonstrierenden trugen Plakate mit Aufschriften wie »Keine Amnestie und kein Verzeihen. Wir wollen Bolsonaro im Gefängnis«. (jW)