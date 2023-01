Konzernbosse hofiert

Carsten Koall/dpa/dpa-Bildfunk Greenpeace-Aktivisten zeigten am Rande des kostümierten Autogipfels ihre Forderung

Ein Zwischenzeugnis für Klimaschutzbemühungen der Ampel fiele unterirdisch aus. Während erste Polizeitrupps sich bereitmachen, das Dorf Lützerath zur beschlossenen Abbaggerung von lästigen Klimaschutzaktivisten freizuräumen, hofierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag die Chefs der hiesigen Autoindustrie zum »Mobilitätsgipfel«. Die »Verkehrswende« dürfte die »Strategieplattform« mit den Industriebossen nicht sein.

Bereits am Montag hatten etwa der Allgemeine Deutsche Fahrradclub und die »Allianz pro Schiene« auf einer Pressekonferenz moniert, Kanzler und Ampel betrieben einen »Etikettenschwindel«. Die »Fortschrittskoalition« praktiziere, entgegen ihrer dekorativen Selbstbetitelung, die selbe auf die Autoindustrie fokussierte Politik ihrer Vorgänger; sie übersehe die Zusammenhänge verschiedener Verkehrsmittel, sei beschränkt auf eine Einzelbetrachtung.

Die Koalition ist daneben bei der Schwerpunktsetzung in der »Verkehrswende« uneins. Wie das Handelsblatt am Dienstag berichtete, will der FDP-Vorstand laut eines am Wochenende verabschiedeten Strategiepapiers beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren auch für den Straßenbau zulassen. Bündnis 90/Die Grünen gefallen solche Lockerungen bislang nur für den Ausbau der Schieneninfrastruktur oder der Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Die von VW-Chef Oliver Blume durch Finanzminister Christian Lindner (FDP) in den Koalitionsvertrag lobbyierten E-Fuels sollen den Fortbestand des Verbrennermotors über das Jahr 2035 sicherstellen.

Einen kleinen Erfolg auf dem Weg zum früheren »Verbrenner-Aus« erzielte Greenpeace am Dienstag. Das Landgericht Braunschweig ließ eine Klage von drei Aktivisten der Umweltschutzorganisation gegen den VW-Konzern zu. Sie fordern den Konzern darin auf, »ab dem Jahr 2030 keine weiteren klimaschädlichen Verbrenner mehr zu verkaufen«, wie Greenpeace am Dienstag mitteilte. Da das Vertrauen in die Regierung »verloren gegangen« sei, müssten nun Gerichte bei der Regulierung der Autokonzerne »in die Bresche springen«, hatte Kogeschäftsführer Martin Kaiser vor Prozessbeginn erklärt.