Mbappé wütet

Paris. Aussagen des französischen Fußballverbandsbosses Noël Le Graët über Zinédine Zidane haben in Frankreich für Unruhe gesorgt. »Zidane ist Frankreich. Man missachtet eine Legende nicht so«, wütete Paris-Saint-Germain-Star Kylian Mbappé via Twitter. »Inakzeptabel!«, titelte die Sportzeitung L’Équipe am Montag. Frankreichs Ministerin für Sport, Amélie Oudéa-Castéra, sprach von einem »schändlichen Mangel an Respekt, der uns alle verletzt«. Der 81 Jahre alte Präsident der Fédération Française de Football (FFF) hatte am Sonntag verbal gegen Zidane geschossen, als der Sender RMC Sport ihn zu einem möglichen Engagement des Welt- und Europameisters als Nationaltrainer von Brasilien befragte. »Er kann gehen, wohin er will«, lautete die Antwort, und wenn Zidane versucht hätte, mit ihm zu telefonieren, wäre er nicht mal rangegangen. (dpa/jW)