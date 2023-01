Katar kauft

London. PSG-Besitzer Qatar Sports Investments (QSI) will einem Bericht des Senders CBS zufolge Minderheiten­anteile am Premier-League-Klub Tottenham Hotspur erwerben. Nasser Al-Khelaïfi, der sowohl Präsident der Investoren aus dem WM-Land als auch von Paris Saint-Germain (PSG) ist, soll sich zu einem ersten Gespräch mit Tottenhams Präsident Daniel Levy in London getroffen haben. Dabei soll es um ein »mögliches Investment« gegangen sein, berichtete der TV-Sender. Wie die Gespräche mit den Spurs weitergehen, sei noch unklar. Im Oktober vergangenen Jahres hatte QSI bereits etwas mehr als 20 Prozent Anteile am SC Braga aus Portugal gekauft. (dpa/jW)