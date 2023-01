Die wilde Horde

ichael Laughlin-USA TODAY Sports Schön die Erde flach halten: Kyrie Irving (11) grüßt Mitspieler Royce O’Neale (00)

Verantwortlicher bei den Brooklyn Nets zu sein ist keine leichte Aufgabe. Eigentlich verfügt das Team mit Kevin Durant und Kyrie Irving über zwei Topstars der NBA, im Fall von Durant sogar über einen der besten Basketballspieler aller Zeiten. Doch beide sind nicht unbedingt, nun ja, einfache Charaktere.

Während Durant im Sommer die Entlassung von Trainer Steve Nash und Manager Sean Marks forderte, fällt ­Irving durch einen Hang zu Verschwörungstheorien auf. Er sympathisiert mit »Flatearthern«, verweigert Impfungen und teilte zuletzt in sozialen Netzwerken einen Film mit antisemitischem Inhalt. Im November wurde er dafür von den Nets suspendiert. Schließlich sah der 30jährige Point Guard seinen Fehler ein und durfte auf das Feld zurück.

Nach diesen Unruhen und einem schwachen Saisonstart, aus dem die Entlassung des Trainers Steve Nash Anfang November resultierte, scheint sich die Mannschaft zusammengerauft zu haben: 18 der letzten 20 Partien konnte sie für sich entscheiden. Zur Zeit liegt Brooklyn mit einer Bilanz von 27 Siegen und 13 Niederlagen auf Rang zwei der Eastern Conference.

Der sportliche Umschwung ist vor allem mit den Leistungen von Durant verbunden, der im Durchschnitt 30 Punkte pro Partie erzielt, bei einer Wurfquote von 56 Prozent. Viel besser geht es nicht. Der 34jährige gehört zu den heißen Kandidaten bei der Auszeichnung des wertvollsten Spielers der Saison (MVP).

Durant glaubt nicht, dass seine Entlassungsforderung, sein offensiv formulierter Wechselwunsch oder der Ärger um Irving die Atmosphäre im Team nachhaltig gestört haben. »Wir konnten mit der Kyrie-Sache gut umgehen, da wir auch vorher schon einen guten Zusammenhalt hatten«, sagte Durant vor wenigen Tagen in einem Interview mit ESPN. »Dann gewannen wir ein paar Spiele, wurden als Team besser und machten Dinge auf dem Feld, die funktionierten.«

Der Saisonstart mit fünf Niederlagen aus sechs Spielen und die Entlassung des Trainers widersprechen dieser Einschätzung. Zutreffend scheint allerdings, dass die Nets sich als Team gefunden haben. Was auch ein Verdienst des neuen Trainers ­Jacque Vaughn ist, der zuvor als Assistent von Nash fungiert hatte. Der 47jährige hat ein Kunststück vollbracht: In Brooklyn steht Basketball wieder im Vordergrund.

Bei einem Kader voll erratischer Persönlichkeiten (neben Durant und Irving auch Ben Simmons zum Beispiel) scheint eine neuerliche Implosion nur eine Frage der Zeit zu sein. »Die Nets sind das beste Team der NBA in den vergangenen sechs Wochen, sie sind in der jetzigen Zusammensetzung ein Titelkandidat. Aber kann man darauf vertrauen, dass Kyrie nicht doch wieder einen Weg findet, das Ganze in den Sand zu setzen? Nun ja, eher nicht«, sagte NBA-Experte Zach Lowe zuletzt in seinem Podcast.

Über die Zukunft der Nets in dieser Konstellation werden wohl die kommenden Playoffs entscheiden. Scheitert das Team sang- und klanglos wie in der letzten Saison beim 0:4 in der ersten Runde gegen die Boston Celtics, dann dürften in Brooklyn wieder die Fetzen fliegen. Mit einem Durant in der aktuellen Verfassung sollte das aber eigentlich kein Thema sein. Gerade hat sich der MVP von 2014 und zweifache Meister beim letzten 102:101-Erfolg gegen die Miami Heat am Knie verletzt. Wie lange er ausfallen wird, ist ungewiss.