Ein Kilo Baumkuchen für 120 Euro

Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Die Preise für Lebensmittel steigen in Deutschland, und viele Menschen müssen zweimal überlegen, was sie einkaufen. Statt des Brötchens beim Bäcker wird es oft die billigere Alternative im Supermarkt. Es ist eine Entwicklung, die gerade die kleinen Betriebe im Bäckerhandwerk unter Druck setzt. Immer öfter geben sie auf, und viele Bäckereien schließen, weil keine Nachfolger gefunden werden.

Es ist eine Entwicklung, die in der gesamten Bundesrepublik zu beobachten ist: Die Zahl der Bäckereien geht zwar seit Jahren zurück, doch die hohe Inflation und die hohen Energiekosten beschleunigen den Prozess.

In Niedersachsen würden viele Bäckereien keine Nachfolger finden und müssten deshalb schließen, berichtete kürzlich der NDR. Es gebe dafür mehrere Gründe, hieß es. Als Chef einer Bäckerei hätte man eine Arbeitswoche von bis zu 80 Stunden zu stemmen, erklärte Jan Loleit, Hauptgeschäftsführer der Bäcker- und Konditorenvereinigung Nord; und das wolle nicht jeder. Außerdem würden Inflation, Mindestlohn, Bürokratie, die Kaufzurückhaltung der Kunden sowie die hohen Energiepreise dazu führen, dass sich der hohe Aufwand kaum noch wirtschaftlich lohne. Mancher Bäcker würde seinen Betrieb schließen, um noch etwas vom Ersparten zu haben – bevor der Betrieb immer weiter ins Minus rutsche.

Dass Bäcker ihre Betriebe vorzeitig schließen, kennt auch Stefan Körber, Geschäftsführer des Bäckerinnungsverbandes Hessen. Als er im Jahr 2000 bei der Innung angefangen habe, habe es in Hessen noch rund 1.600 Bäckereien gegeben, sagte er. Heute seien es vielleicht noch 500. Und die schlechter werdenden wirtschaftlichen Bedingungen könnten viele Bäcker veranlassen, vorzeitig aufzugeben.

Diese Entwicklung macht auch vor größeren Betrieben nicht halt. Der Merkur schilderte Anfang Januar den Fall einer bayerischen Bäckereikette mit langer Tradition und 65 Beschäftigten. Die steigenden Energiekosten machten sich bei ihr deutlich bemerkbar; zum Jahreswechsel stiegen die Stromkosten in der Produktionsstätte von knapp 3.500 Euro auf rund 18.000 Euro im Monat.

Die gestiegenen Kosten für Mehl, Zucker, Butter, Sahne und Quark habe man noch durch Preiserhöhungen auffangen können, wird der Bäckermeister zitiert. »Die Energiekosten leider nicht.« Sie könnten nicht mehr einfach so an die Kunden weitergeben werden, schließlich koste ein Brötchen inzwischen schon 50 Cent. Ab März erst sollen die staatlichen Hilfen fließen, doch bis dahin könnte bereits die Liquidität des Betriebs aufgebraucht sein.

Ähnliche Erfahrungen gibt es auch in Ostdeutschland. Im Juli soll etwa die Baumkuchen GmbH in Salzwedel geschlossen werden – nach über 70 Jahren. Alle Angestellten hätten bereits die Kündigung erhalten, heißt in einem Bericht des MDR. Wie der Sender weiter berichtete, findet sich kein Nachfolger für die 73jährige Geschäftsführerin. Zehn Jahre habe sie gesucht, aber alle Versuche seien gescheitert. Insolvent sei das Unternehmen nicht, müsse aber umstrukturiert werden. Aber auch dieses Unternehmen hatte mit den gestiegenen Preisen für Energie, Verpackungen und Zutaten zu kämpfen. Würde man alle Kosten auf die Kunden umlegen, müsste der Preis pro Kilogramm Baumkuchen von 43 auf 120 Euro steigen, hieß es im vergangenen Jahr. Mit den Preisen in Discountern könnten die Baumkuchen dann noch weniger mithalten; sie hätten schon zuvor unter dem Preisniveau der Manufaktur gelegen.