Starmers Mann an der Spitze

Stefan Rousseau / picture alliance / empics Sieht die Rolle der Gewerkschaften darin, Labour im Parlament zu unterstützen: Paul Nowak (London, 21.12.2022)

Die britischen Gewerkschaften gehen mit einem neuen Vorsitzenden in die nächste Runde der Arbeitskämpfe: Paul Nowak trat am 29. Dezember sein Amt als Chef des Gewerkschaftsdachverbands Trade Union Council (TUC) an. Der 50jährige Liverpooler folgt Frances O’Grady. Seine Vorgängerin war die erste Frau an der TUC-Spitze und wechselt nun in das House of Lords. Im Oktober hatte sie vom König den Titel »Member of the British Empire« (MBE) angenommen.

Nowak war ab 2013 Assistent von O’Grady und ab 2016 ihr Stellvertreter. Ob er die Klassenkollaboration seiner Vorgängerin beendet, ist fraglich. In seinen ersten Interviews als TUC-Vorsitzender betonte Nowak gegenüber Guardian und BBC, dass er Verhandlungen den Arbeitskämpfen vorziehe und die Gewerkschaften an der Seite von Labour sehe.

Während der breiten Streiks im Transportsektor der vergangenen Woche äußerte sich Nowak zwar etwas kämpferischer: »Koordinierte Streikmaßnahmen« seien wichtig, zitierte ihn der Guardian vergangenen Mittwoch. Ob der TUC unter Nowak eine aktivere Rolle in den Arbeitskämpfen einnehmen wird als im Jahr 2022, ist dennoch zu bezweifeln. Die aktuellen Streiks werden von Branchengewerkschaften wie RMT (Transportarbeiter), PCS (Angestellte im öffentlichen Dienst) und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Unite, geführt. Sie alle haben Vorsitzende, die den Bruch mit Labour unter dem rechten Vorsitzenden Keir Starmer fordern. Welche Rolle Nowak für den TUC zwischen kämpferischen Einzelgewerkschaften und wirtschaftstreuer Labour-Partei vorsieht, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Der TUC ist der Dachverband von 48 britischen Gewerkschaften, die zusammen 5,5 Millionen Mitglieder repräsentieren.

Nowak war der einzige Kandidat für den Chefposten beim TUC-Kongress in Brighton im Oktober. Er trat als Teenager der Gewerkschaft GMB bei, als er in Teilzeit bei der Supermarktkette Asda arbeitete. Danach arbeitete er in den 1990er Jahren als Nachtportier eines Hotels, in Callcentern der British Telecom und einem lokalen Busunternehmen in Liverpool. Seine Funktionärslaufbahn begann er 1998. Damals war er als 26jähriger Organizer bei der Finanzdienstleistungsgewerkschaft BIFU, die später Teil von Unite wurde. Danach war er bis 2013 TUC-Regionalsekretär für Nordengland.

Als er im vergangenen Juli seine Kandidatur bekanntgab, sagte er: »Als TUC-Generalsekretär werde ich Angriffe auf Arbeiterrechte zurückschlagen, den Stimmen der Beschäftigten Gehör verschaffen und unsere Gewerkschaften dabei unterstützen, zu wachsen und für ihre Mitglieder und für alle Lohnabhängigen zu gewinnen.« Egal, ob sie in einem Pflegeheim, einem Supermarkt oder einem Kraftwerk arbeiteten – alle verdienten eine angemessene Bezahlung, Arbeitsplatzsicherheit und Würde bei der Arbeit, so Nowak.

Im Gespräch mit dem Nachrichtenportal Labour List zu seinem Amtsantritt am 29. Dezember sagte er über aktuelle Arbeitskämpfe: »In den 30 Jahren, in denen ich Gewerkschafter bin, habe ich so etwas noch nie gesehen.« Wie der Labour-Vorsitzende Starmer machte aber auch Nowak klar, dass er gegen Mobilisierungen ist, solange diese verhindert werden können: »Die Entscheidung zu streiken geht nicht von uns, sondern von den Mitgliedern aus.« Der TUC werde gegen die Antistreikgesetze der Regierung »politisch und gerichtlich vorgehen« – nicht auf der Straße.

Der kämpferische RMT-Generalsekretär Mick Lynch kommentierte laut Labour List derartige Aussagen mit den Worten: »Mir ist egal, ob Nowak oder O’Grady an der Spitze sind und die Sache koordinieren, solange sie nicht (den Streiks) im Weg stehen.« Im Gegensatz zu Lynch und anderen kämpferischen Gewerkschaftschefs wie Sharon Graham (Unite) und Mark Serwotka (PCS) sieht Nowak die Rolle der Gewerkschaften darin, Labour im Parlament zu unterstützen: »Ich möchte die nächsten Monate dafür sorgen, dass Labour mit einem Manifest in die nächste Wahl geht, das wirklich die Themen und Anliegen anspricht, die Millionen von Beschäftigten betreffen.« Insofern wird Nowaks Vorsitz wohl vom Konflikt zwischen klassenversöhnlerischer TUC und Labour mit kämpferischen Einzelgewerkschaften geprägt sein.