»Uns war klar: Wir müssen das Projekt kaufen«

Projekt 31 »Ziel ist es, ein breites Publikum anzusprechen und ein Ort der Zusammenkunft für alle Menschen in Nürnbergs Süden zu sein«

In Nürnberg gibt es das selbstverwaltete Jugend- und Kulturzentrum »Projekt 31« schon 13 Jahre lang. Seit einiger Zeit müssen Sie sich mit den neuen Eigentümern auseinandersetzen. Die wollten ursprünglich, dass Sie das Haus Anfang 2020 verlassen. Was ist passiert?

Die neuen Eigentümer wollten uns nach dem Hauskauf ziemlich schnell loswerden. Doch in unserem Mietvertrag gab es ein Optionsrecht auf Laufzeitverlängerung. Die neuen Eigentümer erkannten es nicht an. Darauf kam es zu einem Prozess, den wir am Ende gewannen. Begleitet wurde der Prozess von der Kampagne »Don’t go ­breaking my ­heart«. Es gab Kundgebungen, Demonstrationen, und trotz Pandemie kamen viele Menschen, und wir konnten Druck ausüben.

Das Ergebnis des Prozesses ist, dass Sie bis Anfang 2026 im Haus weiter zur Miete wohnen dürfen. Doch das wollen Sie gar nicht. Warum?

Erst mal haben wir uns gefreut, den Prozess gewonnen zu haben. Doch war für uns klar, dass auch dieser Sieg nur dazu führen wird, etwas länger im Haus bleiben zu können. Auch erkannten wir, dass das Haus ein reines Spekulationsobjekt war und nach wie vor ist. Potentielle neue Käufer wurden herumgeführt, und der aufgerufene Kaufpreis von damals einer halben Million Euro verdoppelte sich auf mittlerweile eine Million.

Wir haben schon im Jahr 2019 auf dem Immobilienmarkt nach alternativen Grundstücken gesucht. Doch bis heute haben wir keine geeigneten Objekte finden können. Leerstand gibt es zur Genüge, doch sind die Gebäude unerschwinglich oder für unsere Nutzung ungeeignet. So war uns dann klar: Wir müssen das »Projekt 31« kaufen, oder wir werden den nächsten linken Laden verlieren.

Wie in den meisten größeren Städten steigen auch in Nürnberg die Miet- und Grundstückspreise enorm an. Der Großteil der nichtgewerblichen Neubauten in Nürnberg besteht nur noch aus sogenannten Mikroappartements, hochpreisigen Eigentumswohnungen oder Hotels. Welche Auswirkung hat das auf Ihre Nachbarschaft?

Veränderungen sind auf jeden Fall spürbar. Um uns herum entstehen große Bürokomplexe. Nicht weit von uns, am Aufseßplatz, befand sich ein riesiges Kaufhaus, das seit 2012 leer stand und inzwischen abgerissen wurde. Jetzt soll dort ein siebenstöckiges Gebäude mit schicken Wohnungen entstehen. Der Aufseßplatz ist das nächste Kapitel der Gentrifizierung im Nürnberger Süden. Ein ehemals sehr belebter Ort für verschiedene Menschen – von Familien bis Trinker – ist nun eine riesige Baustelle.

Dieser Verdrängung wollen Sie den Widerstand eines vernetzten, solidarischen Kiezes entgegenstellen. Was tun Sie im »Projekt 31«, um die Nachbarschaft zusammenzubringen?

Wir versuchen, Konsumzwang und Kommerz so gut es geht entgegenzutreten. Es gibt bei uns jeden Sonnabend Foodsharing, dienstags veganes Essen. Wir haben einen Umsonstladen und organisieren Umsonstflohmärkte. Des weiteren versuchen wir, unsere Getränke so günstig wie möglich anzubieten, Veranstaltungen und Konzerte sind immer auf Spendenbasis. Ziel ist es, ein breites Publikum anzusprechen und ein Ort der Zusammenkunft für alle Menschen in Nürnbergs Süden zu sein. Für den Sommer ist auch wieder unser Straßenfest mit der Nachbarschaft geplant.

Damit das auch in Zukunft gelingen kann, müssen Sie 1.000 Kleinkredite über 1.000 Euro auftreiben.

Wir versuchen mit dem Mietshäusersyndikat, die hohe Kaufsumme mit sogenannten Direktkrediten aufzubringen. Das bedeutet, einen kleinen Betrag für einen Zeitraum direkt dem Haus zu leihen. Höhe und Zeitraum können individuell mit uns vereinbart werden. Zwar können uns Menschen auch mehr Geld leihen, wenn das für sie möglich ist. Aber wir sammeln auch Spenden oder akzeptieren Fördermitgliedschaften. Geld in Krisenzeiten zu sammeln, ist eine schwierige Aufgabe. Um das Verschwinden linker Räume zu verhindern, ist es von großer Bedeutung, das »Projekt 31« zu erhalten.