BRD provoziert China

Xu Wei/Xinhua via AP/dp Gemeinsames Manöver der Marine Russlands und der Volksrepublik im Ostchinesischen Meer (21.12.2022)

Die Volksrepublik China hat den Besuch einer Delegation von FDP-Bundestagsabgeordneten in Taiwan kritisiert. »Wir fordern die betreffenden deutschen Politiker auf, beim Ein-China-Prinzip zu bleiben und umgehend Absprachen und Umgang mit den taiwanischen Kräften der Unabhängigkeit und Abspaltung zu beenden«, sagte am Montag in Beijing der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin. Schon am Sonntag hatte die chinesische Botschaft in der BRD erklärt: »Mit dem Besuch sowie den Äußerungen dazu missachten alle Beteiligten, dass die Kräfte für eine ›Unabhängigkeit Taiwans‹ und ihre Unterstützer die Souveränität und territoriale Integrität Chinas herausfordern«.

Wie die taiwanesische Nachrichtenagentur CNA am Montag meldete, waren die FDP-Abgeordneten unter Führung der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, in der chinesischen Provinz gelandet. Strack-Zimmermann sagte bei dem Treffen, der »russische Krieg gegen die Ukraine« sei ein »Weckruf« für die Menschen gewesen, die in Demokratien lebten. Ein »Leben in Frieden und Freiheit« müsse jeden Tag erkämpft werden. Mit der »Zeitenwende« schaue sich Deutschland nach »den richtigen Partnern« um.

Mitte Dezember hatte es bislang unbestätigte Medienberichte gegeben, dass im Frühjahr auch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (ebenfalls FDP) nach Taiwan reisen könnte. Es wäre der erste so hochrangige BRD-Besuch in den vergangenen 26 Jahren.

Wenbin erinnerte am Montag daran, »dass die Ursache der Taiwan-Frage« in der Zeit des Kolonialismus liege. Das chinesische Volk habe sich in den vergangenen anderthalb Jahrhunderten »verpflichtet, Imperialismus, Hegemonismus und Kolonialismus zu bekämpfen«. Es »werde niemals zulassen, dass irgendwelche Kräfte den asiatisch-pazifischen Raum erneut in eine Arena geopolitischer Spiele verwandeln, um ihre Vorherrschaft zu sichern.«

Bereits am Sonntag hatte das chinesische Militär in der Taiwan-Straße derweil mit Manövern begonnen. Ziel sei, so das Ostkommando des Landes, die Fähigkeiten der Truppen zu testen und »provokativen Aktionen externer Kräfte und separatistischer Kräfte für eine ›Unabhängigkeit Taiwans‹ entschlossen entgegenzuwirken«.