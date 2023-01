Gegen Personalmangel

Mike Segar / Reuters

Mehr als 7.000 Pflegerinnen und Pfleger von zwei großen Krankenhäusern in New York City sind am Montag in den Streik getreten. Sie protestierten damit gegen den »enormen Personalmangel«, der die Beschäftigten krank mache und diese außerdem daran hindere, sich angemessen um ihre Patienten zu kümmern, wie es in einer Mitteilung der Gewerkschaft hieß. Die Beschäftigtenorganisation erklärte, dass das Angebot der Krankenhausleitung, die Löhne um 19 Prozent zu erhöhen, nicht ausreiche, um den Job »attraktiver« zu machen und so den Personalmangel zu beheben. (jW)