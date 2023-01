»Castillo stand von Anfang an unter Druck«

Sebastian Castaneda / Reuters Demonstrierende blockieren einen Highway Richtung Lima und fordern die Freilassung des gewählten Präsidenten Pedro Castillo (Ica, 6.1.2023)

In der ersten Woche des neuen Jahres ist es wieder zu großen Protesten in Peru gegen die De-facto-Präsidentin Dina Boluarte gekommen. Auch die Repression geht weiter. Aktuell wird von rund 30 Todesopfern im Zusammenhang mit den Demonstrationen berichtet. Wie ist die Situation in Peru?

Jetzt hat die zweite Etappe der Proteste begonnen. Die erste gab es im Dezember nach dem Sturz von Präsident Pedro Castillo mit großen Mobilisierungen vor allem im Süden des Landes. Nun haben Organisationen beschlossen, die Proteste nach den Feiern zum Jahreswechsel wieder aufzunehmen. Der Schwerpunkt liegt erneut im Süden, jetzt eher in den Regionen Puno, wo ich lebe, und Cusco. Diese grenzen an Bolivien. Am Freitag gab es die Besetzung des Flughafens von Puno, die letztlich von der Polizei beendet wurde. Die Situation ist kompliziert, aber auch die nicht gewählte De-facto-Präsidentin Boluarte steht unter Druck. Wegen der Toten im Zusammenhang mit den Protesten nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen sie auf.

Warum liegt der Schwerpunkt der Proteste im Süden Perus?

Dort sind die Departamentos mit überwiegend indigener Bevölkerung, den Aymaras und Quechuas. Hier hatte die Revolte von Tupac Amaru Ende des 18. Jahrhunderts gegen die spanischen Kolonialherren ihren Ursprung. Es gibt eine enge Bindung zum Nachbarland Bolivien mit ebenfalls hohem Anteil indigener Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund muss man auch die Situation sehen vor dem angekündigten Besuch des indigenen Expräsidenten Boliviens, Evo Morales. Boluarte und die extreme Rechte wollen dies verhindern, sie hat Morales zur unerwünschten Person erklärt. Im Süden sagen viele Leute, der Süden Perus und Bolivien sind wie die zwei Hälften einer Kartoffel. Der Staat, die im Norden sitzende Regierung in Lima, wird, soweit sie denn im Süden überhaupt präsent ist, von vielen Menschen als rassistisch und diskriminierend wahrgenommen.

Von der Mehrheit der Medien in Deutschland heißt es, Castillo hätte mit der angekündigten Auflösung des Parlaments einen »Selbstputsch« versucht und sei deshalb inhaftiert worden. Soziale Bewegungen dagegen sprechen von einem »parlamentarischen Putsch« der rechten Mehrheit der Abgeordneten. Was geschah am 7. Dezember aus Ihrer Sicht?

Die Wahl Castillos zum Präsidenten ist ein Paradigmenwechsel in der Geschichte Perus. Es gab schon andere Präsidenten, die in einer ländlichen Region geboren und aufgewachsen sind, aber Castillo ist der erste, der nicht nur vom Land stammt, sondern bis zum Schluss dort gelebt und gearbeitet hat – als Dorfschullehrer im Departamento Cajamarca. Die Partei Perú Libre, für die Castillo auf Einladung der Führung kandidierte, ist die am weitesten links stehende. Sie ist vor allem in den Provinzen verankert.

In welcher Lage befand sich Castillo nach seiner Wahl?

Auch er hat Fehler gemacht, aber er stand von Beginn seiner Amtszeit an unter dem Druck dreier rechtsextremer Parteien im Parlament, die die »Elite« im Land repräsentieren, sowie der mit ihr verbündeten Medien und der opportunistischen Parteien der »Mitte«. Es gab mehrere Amtsenthebungsverfahren, die alle scheiterten. Beim letzten sah Castillo als Ausweg die Auflösung des Parlaments, um Neuwahlen auszurufen. Dann kam es innerhalb von zwei Stunden nach dieser Ankündigung zu seiner Amtsenthebung und Inhaftierung. Der Sturz von Castillo ist Resultat der Arbeit der extremen Rechten.

Welche Perspektiven sehen Sie für die Proteste?

Es gibt drei mögliche Szenarien. Das erste ist das, was die Regierung zur Zeit macht: auf Repression setzen und versuchen, die Proteste niederzuschlagen. Das zweite ist ein Abkommen zwischen Regierung und Protestbewegung. Hier gibt es Signale von Boluarte, das »Nationale Abkommen« von 2002 wiederaufleben zu lassen. Es war nach der Diktatur von Alberto Fujimori abgeschlossen worden. Die Protestbewegung macht allerdings zur Bedingung für einen Dialog, dass der Ausnahmezustand aufgehoben wird. Das dritte mögliche Szenario ist, dass die Mobilisierung des Volkes ihre Ziele erreicht, Boluarte zurücktritt und unmittelbar Neuwahlen ausgerufen werden.