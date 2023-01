Neue Stufe der Eskalation

Yves Herman/REUTERS

Die NATO und die Europäische Union wollen noch enger zusammenarbeiten. »Da die Sicherheitsbedrohungen und Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, in Umfang und Größe zunehmen, heben wir unsere Partnerschaft auf eine neue Stufe«, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg an diesem Dienstag in Brüssel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Ratspräsidenten Charles Michel unterzeichnen will und die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.

Insbesondere im »wachsenden geostrategischen Wettbewerb« mit Mächten wie Russland und China und beim »Schutz kritischer Infrastrukturen« wollen sich beide Seiten demnach enger abstimmen. Eine engere Kooperation sei aber auch im Weltraum sowie beim Kampf gegen die Klimakatastrophe und »die Manipulation von Informationen und Einmischung aus dem Ausland« erforderlich.

In der Erklärung fordern NATO und EU erneut Russland auf, den Ukraine-Krieg »sofort« zu beenden. Zudem bekräftigen sie ihre Unterstützung für Kiew. Die USA, Frankreich und Deutschland hatten der Ukraine zuletzt erstmals Schützenpanzer westlicher Bauart in Aussicht gestellt.

In der EU drängt eine Reihe von Mitgliedsländern auf ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland, wie der schwedische EU-Botschafter Lars Danielsson, dessen Land im ersten Halbjahr die Ratspräsidentschaft innehat, am Montag in Brüssel sagte. Über Hilfen für die Ukraine wollen von der Leyen und Michel am 3. Februar mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij bei einem Gipfeltreffen in Kiew beraten.

Unterdessen konzentrieren sich die Kämpfe in der Ukraine auf den Donbass. Russische Angaben vom Sonntag, in der Stadt Kramatorsk eine gegnerische Kaserne zerstört und dabei mehrere hundert ukrainische Soldaten getötet zu haben, wurden nicht unabhängig bestätigt. Gleichwohl sprach auch Selenskij in seiner sonntäglichen Videoansprache von einer schwierigen Situation an der Front. Ebenfalls am Sonntag fand auch ein neuerlicher Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine statt.